Снова рекорд: Queen продали свой бэк-каталог за 1 миллиард фунтов стерлингов

Posted 25 июня, 19:56
Published 25 июня, 19:56
Modified 10 сентября, 03:00
Updated 10 сентября, 03:00
Права на музыку группы, а также ряд бизнес-возможностей были куплены Sony Music после многолетних торгов, пишет The Sun.
Компания будет владеть всеми своими студийными пластинками, включающими такие хиты, как Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Another One Bites The Dust и Don't Stop Me Now.
Это — крупнейшее приобретение такого рода, затмившее 471 млн фунтов стерлингов, которые Sony потратила на приобретение 50 процентов каталога композиций Майкла Джексона. Три года назад Sony купила каталог Брюса Спрингстина примерно за 393 млн фунтов стерлингов, а каталог Боба Дилана был куплен за 315 млн фунтов стерлингов.
Соглашение с Queen не распространяется на их живые выступления. Эти права сохраняются за членами-основателями группы Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. Они до сих пор гастролируют в составе Queen с вокалистом Адамом Ламбертом.
Группа образовалась в 1970 году и продала более 300 миллионов альбомов по всему миру.
Фронтмен Фредди Меркьюри умер в возрасте 45 лет в 1991 году от пневмонии, вызванной СПИДом. Через шесть лет 72-летний басист Джон Дикон решил завершить карьеру.
Трое оставшихся в живых членов команды являются равными акционерами компании Queen Productions Ltd, выручка которой в 2022 году составила 40,8 млн фунтов стерлингов.
Сделка осложняется предыдущим соглашением с Disney, заключенным в 2000-х годах о правах на записанную группой музыку в США и Канаде.
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