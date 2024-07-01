Группа Coldplay побила рекорд на фестивале Гластонбери (видео)

Posted 1 июля, 20:17
Published 1 июля, 20:17
Modified 10 сентября, 03:20
Updated 10 сентября, 03:20
Перед началом выступления участники группы раздали традиционные светодиодные браслеты Coldplay, превратив его в грандиозное светомузыкальное шоу. Группа исполнила хиты, начиная с самого первого — Yellow. Коллектив исполнил такие песни, как Higher Power, Clocks, Viva La Vida, The Scientist и My Universe. Зрители подпевали музыкантам на протяжении всего выступления, пишет Sky News.
«Я смотрю вокруг и вижу удивительных, замечательных людей со всех уголков света, и именно это делает Гластонбери величайшим городом на Земле», — сказал лидер группы Крис Мартин зрителям.
За кулисами в ряду поклонников коллектива был знаменитый актер Том Круз. Среди почетных гостей, наблюдавших за выступлением музыкантов, был основатель Гластонбери Майкл Ивис. Но самый большой сюрприз преподнес еще один голливудский актер — Майкл Джей Фокс. Он появился с гитарой в зажигательном эмоциональном треке Coldplay Fix You.
Это было первое появление Coldplay в качестве хедлайнеров на знаменитой Пирамидальной сцене (Pyramid Stage) с 2016 года и пятое в общей сложности. Таким образом, они обогнали The Cure, которые были хедлайнерами четыре раза.
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