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Posted 1 июля, 20:17

Published 1 июля, 20:17

Modified 10 сентября, 03:20

Updated 10 сентября, 03:20

Группа Coldplay побила рекорд на фестивале Гластонбери (видео)

1 июля 2024, 20:17
Coldplay стали первым коллективом в истории, выступившими в качестве хедлайнеров на всемирно известном британском музыкальном фестивале Гластонбери пять раз и отыграв рекордный сет перед огромной аудиторией.

Перед началом выступления участники группы раздали традиционные светодиодные браслеты Coldplay, превратив его в грандиозное светомузыкальное шоу. Группа исполнила хиты, начиная с самого первого — Yellow. Коллектив исполнил такие песни, как Higher Power, Clocks, Viva La Vida, The Scientist и My Universe. Зрители подпевали музыкантам на протяжении всего выступления, пишет Sky News.

«Я смотрю вокруг и вижу удивительных, замечательных людей со всех уголков света, и именно это делает Гластонбери величайшим городом на Земле», — сказал лидер группы Крис Мартин зрителям.

За кулисами в ряду поклонников коллектива был знаменитый актер Том Круз. Среди почетных гостей, наблюдавших за выступлением музыкантов, был основатель Гластонбери Майкл Ивис. Но самый большой сюрприз преподнес еще один голливудский актер — Майкл Джей Фокс. Он появился с гитарой в зажигательном эмоциональном треке Coldplay Fix You.

Это было первое появление Coldplay в качестве хедлайнеров на знаменитой Пирамидальной сцене (Pyramid Stage) с 2016 года и пятое в общей сложности. Таким образом, они обогнали The Cure, которые были хедлайнерами четыре раза.

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#Марина Колодкина#Видео#Знаменитости#Музыка#Все материалы авторов
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