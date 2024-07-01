Группа Coldplay побила рекорд на фестивале Гластонбери (видео)

За кулисами в ряду поклонников коллектива был знаменитый актер Том Круз. Среди почетных гостей, наблюдавших за выступлением музыкантов, был основатель Гластонбери Майкл Ивис. Но самый большой сюрприз преподнес еще один голливудский актер — Майкл Джей Фокс. Он появился с гитарой в зажигательном эмоциональном треке Coldplay Fix You.