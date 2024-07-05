3 шокирующих суеверных теорий наших предков о теле человека

К 19 веку врачи узнали, что кровь содержит компонент, который выглядит белым под микроскопом. Сегодня мы называем эти компоненты лейкоцитами или белыми кровяными клетками. Но в то время врачи не могли не заметить, что цвет у них был такой же, как у молока. Очевидно, это означало, что можно было вводить молоко, когда кому-то не хватало этих белых кровяных клеток. Это даже не обязательно было человеческое молоко — подошло бы любое.