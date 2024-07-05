3 шокирующих суеверных теорий наших предков о теле человека

Posted 5 июля, 18:00
Published 5 июля, 18:00
Modified 10 сентября, 03:33
Updated 10 сентября, 03:33
Если чьи-то волосы безнадежно спутаны, вы можете связать это с болезнью. Если кто-то не ухаживал за своими волосами должным образом, он мог не заботиться и о других вопросах гигиены. Так думали поляки в 19 веке, когда видели особенно отвратительно выглядящие спутанные волосы. В то время они просто называли это косой, пишет cracked.com.
Однако в то время связь косы с болезнью представлялась немного по-другому. Если кто-то болел и у него отрастала большая коса, нашим предкам казалось вполне логичным, что болезнь покидала тело, чтобы сформировать косу. Насколько бы ни был болен человек, коса должна была улучшить его шансы на излечение, вытягивая болезнь. Поэтому разумным решением было позволить ей вырасти как можно больше.
Известно, что кровь красного цвета. В XVII веке возникла идея, что если у пациента не хватает крови, можно перелить ему немного красного вина, чтобы восполнить ее потери. К сожалению, препарат вводили внутривенно.
К 19 веку врачи узнали, что кровь содержит компонент, который выглядит белым под микроскопом. Сегодня мы называем эти компоненты лейкоцитами или белыми кровяными клетками. Но в то время врачи не могли не заметить, что цвет у них был такой же, как у молока. Очевидно, это означало, что можно было вводить молоко, когда кому-то не хватало этих белых кровяных клеток. Это даже не обязательно было человеческое молоко — подошло бы любое.
Эти идеи в конечном итоге подверглись опытной проверке. Почти все пациенты, которым переливали вино или молоко, умерли.
Когда-то люди думали, что почки содержат совесть. Возможно, что они не могли понять, что на самом деле делают почки. Но ведь какой-то орган должен был содержать совесть, так почему бы не этот?
Это убеждение оставило свой след в известном древнем тексте: Книге Откровения. «Сын Божий говорит: Я есмь испытующий почки и сердца», — говорится в этой книге. Этот стих, конечно, говорит, что Бог будет судить мысли человека. Однако можно трактовать отрывок по-разному.
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