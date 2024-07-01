Узнав эти секреты, вы захотите выполнять силовые тренировки дома каждый день

Лучше предпочесть занятия, которые естественным образом задействуют несколько групп мышц. Это, например, ходьба или езда на велосипеде в гору, переноска продуктов или работа в саду. Эти функциональные движения помогут не только укрепить силу, но и улучшат физическую форму и подвижность.