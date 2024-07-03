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Posted 3 июля, 06:55

Published 3 июля, 06:55

Modified 10 сентября, 03:22

Updated 10 сентября, 03:22

«Южный парк: Конец ожирения» могут сделать обязательным к просмотру в медвузах США

3 июля 2024, 06:55
Эксперт нашел медицинскую ценность в недавно вышедшем спецвыпуске нашумевшего мультсериала «Южный Парк: Конец ожирения».

В недавней статье для медицинского новостного сайта Medscape доктор Йони Фридхофф, которого называют «самым откровенным канадским экспертом по ожирению», предполагает, что спецвыпуск удивительно точно описывает серьезную проблему. Например, начальная сцена, в которой Эрик Картман и его мать посещают своего семейного врача, чтобы задать вопросы об ожирении и здоровье, является образцом ответственного медицинского дискурса, за исключением рецепта для Лиззо. «Врач Картмана не тратит время на сомнения или уговоры», — утверждает Фридхофф. «Вместо этого он выполняет свою работу — информирует своего пациента, без осуждения, о фармацевтическом варианте, который, как было доказано, полезен».

В конечном итоге Картман вынужден «обратиться к изготовлению лекарственных препаратов», что является реальной практикой. Аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных препаратов, утверждают, что могут предоставить аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) с сопоставимой эффективностью по цене, составляющей лишь малую часть от их стоимости, но без доказательств чистоты или эффективности.

Как утверждает Фридхофф, «Южный Парк» «освещает ожирение и его лечение с большей точностью, нюансами и состраданием, чем общество в целом», иллюстрируя, «что ожирение — это биологическое состояние», требующее большей культурной чувствительности. Об этом пишет cracked.com.

В уже ставшем привычным зрителям стиле мультфильм высмеивает крах системы здравоохранения. Фридхофф цитирует кульминационную речь Кайла: «У нас есть сахарные компании, фармацевтические компании и страховые компании, которые просто пытаются выяснить, как заработать на нашем здоровье. Несправедливо возлагать вину на кого-либо за его вес».

«Этот фильм следует включить в обязательную программу просмотра в медицинских вузах», — заключает Фридхофф.

Пока неизвестно, как студенты-медики отнесутся к его идее.

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#Марина Колодкина#Общество#Здоровье#Кино#Все материалы авторов
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