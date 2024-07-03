«Южный парк: Конец ожирения» могут сделать обязательным к просмотру в медвузах США

Posted 3 июля, 06:55
Published 3 июля, 06:55
Modified 10 сентября, 03:22
Updated 10 сентября, 03:22
В недавней статье для медицинского новостного сайта Medscape доктор Йони Фридхофф, которого называют «самым откровенным канадским экспертом по ожирению», предполагает, что спецвыпуск удивительно точно описывает серьезную проблему. Например, начальная сцена, в которой Эрик Картман и его мать посещают своего семейного врача, чтобы задать вопросы об ожирении и здоровье, является образцом ответственного медицинского дискурса, за исключением рецепта для Лиззо. «Врач Картмана не тратит время на сомнения или уговоры», — утверждает Фридхофф. «Вместо этого он выполняет свою работу — информирует своего пациента, без осуждения, о фармацевтическом варианте, который, как было доказано, полезен».
В конечном итоге Картман вынужден «обратиться к изготовлению лекарственных препаратов», что является реальной практикой. Аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных препаратов, утверждают, что могут предоставить аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) с сопоставимой эффективностью по цене, составляющей лишь малую часть от их стоимости, но без доказательств чистоты или эффективности.
Как утверждает Фридхофф, «Южный Парк» «освещает ожирение и его лечение с большей точностью, нюансами и состраданием, чем общество в целом», иллюстрируя, «что ожирение — это биологическое состояние», требующее большей культурной чувствительности. Об этом пишет cracked.com.
В уже ставшем привычным зрителям стиле мультфильм высмеивает крах системы здравоохранения. Фридхофф цитирует кульминационную речь Кайла: «У нас есть сахарные компании, фармацевтические компании и страховые компании, которые просто пытаются выяснить, как заработать на нашем здоровье. Несправедливо возлагать вину на кого-либо за его вес».
«Этот фильм следует включить в обязательную программу просмотра в медицинских вузах», — заключает Фридхофф.
Пока неизвестно, как студенты-медики отнесутся к его идее.
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