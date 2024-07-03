«Южный парк: Конец ожирения» могут сделать обязательным к просмотру в медвузах США

В недавней статье для медицинского новостного сайта Medscape доктор Йони Фридхофф, которого называют «самым откровенным канадским экспертом по ожирению», предполагает, что спецвыпуск удивительно точно описывает серьезную проблему. Например, начальная сцена, в которой Эрик Картман и его мать посещают своего семейного врача, чтобы задать вопросы об ожирении и здоровье, является образцом ответственного медицинского дискурса, за исключением рецепта для Лиззо. «Врач Картмана не тратит время на сомнения или уговоры», — утверждает Фридхофф. «Вместо этого он выполняет свою работу — информирует своего пациента, без осуждения, о фармацевтическом варианте, который, как было доказано, полезен».