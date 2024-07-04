Возвращение 90-х: лавовая лампа, перламутр, жидкий метал — 10 идей летнего маникюра

Posted 4 июля, 08:28
Published 4 июля, 08:28
Modified 10 сентября, 03:26
Updated 10 сентября, 03:26
Температура повышается, наступают пляжные дни, а мы достаем из наших шкафов короткие платья, топы и шорты, задаваясь вопросом, с какими нейл-трендами лета-2024 лучше всего сочетаются наряды.
Лето — это время, когда мы склонны к более яркому и разнообразному маникюру, кричащем о долгожданном отпуске и более смелых желаниях. Сейчас самое время попробовать что-то новое и успеть сделать необычный дизайн.
В 2024 году синий цвет лака для ногтей невероятно популярен во всех социальных сетях. Это идеальный оттенок для летнего времени, который хорошо сочетается как с холодными, так и с теплыми тонами кожи.
Полупрозрачный молочный маникюр — это модернизированный нюд, который был на таких показах, как LoveShackFancy, Tory Burch и Ulla Johnson.
Желейно-розовые ногти не сбавляют популярности с конца 2023 года, являясь хорошей альтернативой молочно-белому маникюру. Такие пальчики выглядят как розовые, блестящие карамельки и могут понравиться не только поклонникам стиля «Барби». Этот цвет подходит как для офиса, так и для пляжного отдыха.
Для приверженцев минимализма и простых решений в области дизайне стоит обратить внимание на кривые линии, которые превращают маникюр в искусство. Выберите самый популярный цвет летнего сезона синий или используйте белый для создания стильного образа.
Если вы знакомы с понятием ауры и цветных пятен, которые могут многое рассказать о вашей энергетике, можно попробовать воссоздать этот тренд на своих пальчиках. Сделать ауру яркой или нейтральной — все зависит от ваших предпочтений и фантазии.
В этом году определенно прослеживается мода на жемчуг. Добавление перламутровых оттенков к летнему маникюру, макияжу и даже прическе — интересный способ заявить о себе. Попробуйте специальные наклейки для ногтей в виде бусинок, которые дополнят ваш образ.
Цветочные наклейки являются особым нейл-дизайном летнего маникюра, который был популярен в 80-е и 90-е года. Вы можете попросить мастера сделать различные варианты с с использованием цветов — от милых маленьких ромашек, до целого букета на ногте.
Ногти с лавовыми лампами — это еще один тренд в стиле ретро, который относит нас к 90-м. В эпоху тамагочи и тетриса старая добрая лавовая лампа была и остается знаковым предметом этого тысячелетия.
Тренд, который никуда не денется в ближайшее время — перламутровые ногти русалочки. Это прекрасная альтернатива чистому белому и молочному маникюру. При этом, стоит обратить внимание, что педикюр с таким оттенком считается одним из самых актуальных в 2024 году.
Лакированные и хромированные ногти — отличный способ придать пикантности нейтральному образу. Объединив два тренда, молочную основу, покрытую расплавленным металлом, вы получите необычайно модный маникюр. Дизайн позволяет придать ногтям 3D образ, заявляя о сильном характере.
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