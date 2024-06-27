Новый оттенок стал невероятно популярен для маникюра

Posted 27 июня, 13:55
Published 27 июня, 13:55
Modified 9 сентября, 23:36
Updated 9 сентября, 23:36
«Baby blue» — потрясающий голубой оттенок, который похож на ясное небо в солнечный утренний день.
В 2024 году этот цвет был замечен на подиумах таких брендов, как Stella McCartney, Fendi и Versace, которые сочетались с мягкими кремовыми оттенками и серебряными аксессуарами.
Вам обязательно понравится этот пастельный или пудровый нежно-голубой. Цветовая палитра безгранична и позволяя подобрать оттенок в соответствии с вашим стилем и настроением. Очаровательный тренд привнесет нотку элегантности в общий образ.
Ключ к совершенству этого образа — сочетание белой базы, цветного покрытия и прозрачного финиша с глянцевым верхним покрытием.
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