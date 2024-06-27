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Posted 27 июня, 13:55

Published 27 июня, 13:55

Modified 9 сентября, 23:36

Updated 9 сентября, 23:36

«Детские» ногти — новый оттенок, который невероятно популярен в маникюре (+11 фото)

Новый оттенок стал невероятно популярен для маникюра

27 июня 2024, 13:55
Фото: 1MI
«Детские» ногти — новый оттенок, который невероятно популярен в маникюре (+11 фото)
В России стал очень популярен новые оттенок для маникюра, который назвали детским.

«Baby blue» — потрясающий голубой оттенок, который похож на ясное небо в солнечный утренний день.

В 2024 году этот цвет был замечен на подиумах таких брендов, как Stella McCartney, Fendi и Versace, которые сочетались с мягкими кремовыми оттенками и серебряными аксессуарами.

Вам обязательно понравится этот пастельный или пудровый нежно-голубой. Цветовая палитра безгранична и позволяя подобрать оттенок в соответствии с вашим стилем и настроением. Очаровательный тренд привнесет нотку элегантности в общий образ.

Ключ к совершенству этого образа — сочетание белой базы, цветного покрытия и прозрачного финиша с глянцевым верхним покрытием.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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