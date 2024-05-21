Как перестать грызть ногти: 7 простых, но эффективных советов

Если сразу отказаться от привычки сложно, попробуйте установить себе нормы. Например, запретите себе грызть ноготь на мизинце правой руки. Старайтесь не делать этого ни при каких условиях. Затем постарайтесь отрастить ноготь на безымянном пальце, не откусывая его. Так постепенно вы справитесь с проблемой.