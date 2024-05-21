Как перестать грызть ногти: 7 простых, но эффективных советов

Posted 21 мая, 08:45
Published 21 мая, 08:45
Modified 9 сентября, 23:23
Updated 9 сентября, 23:23
Для начала осознайте, почему, когда и как вы начали грызть ногти. Это застарелая привычка, оставшаяся с детства, или последствие стресса? Определите, как, по вашему мнению, возможно перестать идти на поводу у привычки в конкретном случае.
Существуют специальные прозрачные лаки с горьким вкусом, созданные для борьбы с вредной привычкой. Такой лак делает ногти «невкусными», и процесс постепенно начинает нравиться все меньше и меньше.
Если сразу отказаться от привычки сложно, попробуйте установить себе нормы. Например, запретите себе грызть ноготь на мизинце правой руки. Старайтесь не делать этого ни при каких условиях. Затем постарайтесь отрастить ноготь на безымянном пальце, не откусывая его. Так постепенно вы справитесь с проблемой.
Приобретите предмет, который будет отвлекать вас от вредной привычки. Например, слайм. Когда вам захочется начать грызть ногти, достаньте игрушку и переключите внимание на нее. Погрызите снек или яблоко. Легкий перекус вам не навредит.
Носите тонкие перчатки или обматывайте кончики пальцев скотчем (подойдет и пластырь). Это физически не позволит грызть ногти и со временем вы забудете о своей привычке. Этот способ требует терпения, но приносит неплохой результат.
Чисто женский вариант: сделайте красивый дорогой маникюр. Очень жаль будет испортить такую красоту, не правда ли? Кроме того, акрил или гель-лак достаточно твердый — его неудобно грызть.
Возможно, вы эмоционально перегружены, поэтому вам крайне сложно избавиться от проблемы самостоятельно. Сходите к психологу и обсудите с ним свое состояние. Специалист поможет вам облегчить свое психологическое состояние, и вы удивитесь, как быстро сможете перестать уничтожать собственный маникюр.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14