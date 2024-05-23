Летний педикюр 2024 — какие цвета будут популярны в этом сезоне

Posted 23 мая, 08:35
Published 23 мая, 08:35
Modified 9 сентября, 23:31
Updated 9 сентября, 23:31
Лето практически наступило, а в магазинах уже появились босоножки. Это может означать только одно: пришло время записываться на педикюр.
Рассказываем, какие тренды правят балом в 2024 году и что сейчас носят на ногах. От классические красного до глазированных пончиков и сливочного нюда. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь — хватит ли вам трех месяцев лета, чтобы опробовать все цвета?
Когда природа только просыпается, весной хочется попробовать что-то нежное и пастельное. В мае как раз будут актуальны все оттенки голубого и лавандового цвета. Чтобы цвет сиял, нужно наносить его на белую базу.
Когда невозможно выбрать цвет, предлагаем присмотреться к нюдовым оттенкам, которые словно политы сахарным сиропом, заставляющие пальчики сиять во всей красе. Добиться этого можно благодаря верхнему хромированному слою лака, а так же с эффектом мерцания или перламутра.
Белый — это четкий и чистый цвет, дающий яркий образ. Остается только выбрать. каким будет тон — ледяным, молочным или кремовым. Единственное что стоит помнить такой лак выигрышно смотрится на коротких и средней длины ногтях. И не забывайте наносить защитную прозрачную базу, в которой этот цвет очень нуждается.
Не стоит соглашаться на любой красный лак, который предлагает мастер маникюра. Дело в том, что этот цвет имеет множество тонов, которые по разному смотрятся, в зависимости от оттенка кожи. Выбирайте «своё» и вы никогда не прогадаете, потому что красный это тренд вне времени и вне сезона. Например, рубиновый оттенок или цвет красного жгучего перца будут в невероятном тренде в 2024 году.
Ну и куда же без френча, который выдает истинную леди из всей толпы женских ножек. Этот удивительный тренд, который также популярен на протяжении всех сезонов, будет по прежнему актуален и в 2024 году. Добавьте в него капельку перламутрового покрытия или хромированную лунку и классика заиграет совсем другими оттенками.
Желейно-розовый отлично подходит для тех, кто любит нейтральный цвет, но хочет добавить немного оригинальности своему образу. Такой лак для ногтей это цвет блеска для губ со вкусом сахарной ваты.
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