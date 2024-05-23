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Posted 23 мая, 08:35

Published 23 мая, 08:35

Modified 9 сентября, 23:31

Updated 9 сентября, 23:31

Летний педикюр 2024 — какие цвета будут популярны в этом сезоне

Летний педикюр 2024 — какие цвета будут популярны в этом сезоне

23 мая 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Летний педикюр 2024 — какие цвета будут популярны в этом сезоне
Встречаем теплые дни с новым педикюром! Ловите топ-7 идей, которые вы точно захотите примерить. От лавандовой весны до тихой роскоши — все трендовые оттенки лета.

Лето практически наступило, а в магазинах уже появились босоножки. Это может означать только одно: пришло время записываться на педикюр.

Рассказываем, какие тренды правят балом в 2024 году и что сейчас носят на ногах. От классические красного до глазированных пончиков и сливочного нюда. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь — хватит ли вам трех месяцев лета, чтобы опробовать все цвета?

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Лавандовая дымка и голубое небо

Когда природа только просыпается, весной хочется попробовать что-то нежное и пастельное. В мае как раз будут актуальны все оттенки голубого и лавандового цвета. Чтобы цвет сиял, нужно наносить его на белую базу.

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Сахарная глазурь

Когда невозможно выбрать цвет, предлагаем присмотреться к нюдовым оттенкам, которые словно политы сахарным сиропом, заставляющие пальчики сиять во всей красе. Добиться этого можно благодаря верхнему хромированному слою лака, а так же с эффектом мерцания или перламутра.

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Просто белый

Белый педикюрБелый педикюр
Белый педикюр. Фото: Изображение Midjourney

Белый — это четкий и чистый цвет, дающий яркий образ. Остается только выбрать. каким будет тон — ледяным, молочным или кремовым. Единственное что стоит помнить такой лак выигрышно смотрится на коротких и средней длины ногтях. И не забывайте наносить защитную прозрачную базу, в которой этот цвет очень нуждается.

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Рубиновый красный и красный перец

Не стоит соглашаться на любой красный лак, который предлагает мастер маникюра. Дело в том, что этот цвет имеет множество тонов, которые по разному смотрятся, в зависимости от оттенка кожи. Выбирайте «своё» и вы никогда не прогадаете, потому что красный это тренд вне времени и вне сезона. Например, рубиновый оттенок или цвет красного жгучего перца будут в невероятном тренде в 2024 году.

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Классический френч

Ну и куда же без френча, который выдает истинную леди из всей толпы женских ножек. Этот удивительный тренд, который также популярен на протяжении всех сезонов, будет по прежнему актуален и в 2024 году. Добавьте в него капельку перламутрового покрытия или хромированную лунку и классика заиграет совсем другими оттенками.

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Нежно-розовый

Желейно-розовый отлично подходит для тех, кто любит нейтральный цвет, но хочет добавить немного оригинальности своему образу. Такой лак для ногтей это цвет блеска для губ со вкусом сахарной ваты.

Сливочный нюд

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#Эмилия Шпилева#Красота#Тренды 2024#Маникюр#Ногти#Педикюр#Лак для ногтей
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