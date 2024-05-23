Летний педикюр 2024 — какие цвета будут популярны в этом сезоне

Не стоит соглашаться на любой красный лак, который предлагает мастер маникюра. Дело в том, что этот цвет имеет множество тонов, которые по разному смотрятся, в зависимости от оттенка кожи. Выбирайте «своё» и вы никогда не прогадаете, потому что красный это тренд вне времени и вне сезона. Например, рубиновый оттенок или цвет красного жгучего перца будут в невероятном тренде в 2024 году.