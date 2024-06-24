6 необычных и модных идей маникюра, которые захочется повторить

Posted 24 июня, 05:30
Published 24 июня, 05:30
Modified 10 сентября, 02:50
Updated 10 сентября, 02:50
Супер-лакированные ногти получили популярность после того, как в прошлом году Хейли Бибер использовала для своего маникюра хромированную пудру. Как оказалось, этот тренд настолько понравился, что никак не может исчезнуть в ближайшее время.
Верхнее покрытие «глазированный пончик» лучше всего ложится на нейтральные розово-белые, золотистые или шалфейно-зеленые оттенки.
Ногти Ombré снова в моде. В этом году стоит попробовать поиграть с мягкими пастельными оттенками, смешивая такие цвета, как нежно-голубой, лавандовый и персиковый. Это создаст мечтательный и воздушный образ, идеальный для летних месяцев.
В летний период ногти быстрее всего отрастают, поэтому чтобы замаскировать их делайте натуральный маникюр. Чтобы он выглядел дорого, нужно позаботиться о красоте кутикулы, удалив ороговевшую кожу вокруг ногтевого ложа, прежде чем завершать образ прозрачным розовым или белым лаком.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14