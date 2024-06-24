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Posted 24 июня, 05:30

Published 24 июня, 05:30

Modified 10 сентября, 02:50

Updated 10 сентября, 02:50

6 необычных и модных идей маникюра, которые захочется повторить

24 июня 2024, 05:30
Длинные острые и короткие ногти являются 100% трендом 2024 года. Эту форму можно выгодно подать, использовав только самые модные оттенки маникюра — омбре, неон, глазировка и натурель. Рассказываем о наиболее актуальных цветах.

Супер-лакированные ногти получили популярность после того, как в прошлом году Хейли Бибер использовала для своего маникюра хромированную пудру. Как оказалось, этот тренд настолько понравился, что никак не может исчезнуть в ближайшее время.

Верхнее покрытие «глазированный пончик» лучше всего ложится на нейтральные розово-белые, золотистые или шалфейно-зеленые оттенки.

Ногти Ombré снова в моде. В этом году стоит попробовать поиграть с мягкими пастельными оттенками, смешивая такие цвета, как нежно-голубой, лавандовый и персиковый. Это создаст мечтательный и воздушный образ, идеальный для летних месяцев.

В летний период ногти быстрее всего отрастают, поэтому чтобы замаскировать их делайте натуральный маникюр. Чтобы он выглядел дорого, нужно позаботиться о красоте кутикулы, удалив ороговевшую кожу вокруг ногтевого ложа, прежде чем завершать образ прозрачным розовым или белым лаком.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Цвет#Тренды#Тренды 2024#Маникюр#Ногти#Бьюти-тренд#Оттенок
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