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Posted 4 июля, 09:44

Published 4 июля, 09:44

Modified 10 сентября, 03:26

Updated 10 сентября, 03:26

Как вырастить персиковое дерево из косточки за 5 простых шагов

Как вырастить персиковое дерево из косточки за 5 простых шагов

4 июля 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Когда будете есть сочный персик, сохраните косточку если хотите вырастить персиковое дерево своими руками. Мы расскажем, как сделать это при помощи простых приспособлений.

Персик это привитые деревья или выращенные из косточек?

В коммерческих целях персики выращивают на привитых деревьях, поэтому качество плодов и вкус выращенного из косточек персика могут сильно отличаться от того, с которого он был получен.

Выращивание свежих персиков из семян предназначено для терпеливых садоводов, потому что на получение плодов уйдет несколько лет. Однако, по мнению автора канала Ирисовый сад, плоды от персиковых деревьев, выращенных из косточки, заметно реже болеют, более устойчивы к заболеваниям и заморозкам.

Как вырастить персиковое дерево из косточек

После того, как вы съели персик, у вас остается большая косточка. Рассказываем, что нужно делать с ней, чтобы получить дерево. Этот метод подходит для зимнего периода, когда посадить косточки в землю нет возможности.

Шаг 1. Высушите персиковую косточку

Хорошенько промойте косточку в раковине, а затем поместите ее в сухое место с хорошим притоком воздуха, например, на подоконник. Дайте косточке высохнуть в течение трех-четырех дней. Оно должно быть полностью сухим, чтобы его можно было легко расколоть.

Шаг 2. Извлеките косточку из косточки

Как только косточка полностью высохнет, самое время расколоть ее. Для этого используйте орехокол или плоскогубцы. Не прикладывайте слишком много усилий, чтобы не повредить внутреннюю нежную косточку. После появления трещин удалите наружный слой. Полученная косточка будет совершенно белой и внешне похожа на миндальный орех.

Шаг 3. Замочите косточки в воде

Наполните пластиковый пакет для хранения 3-5 столовыми ложками воды комнатной температуры. Добавьте косточку персика и плотно закройте пакет. Дайте косточке пропитаться в течение 2-3 часов. По окончании добавьте в пакет примерно чашку свежей горшечной земляной смеси, пока консистенция почвы не станет влажной, но не размокшей.

Шаг 4. Положите семя в холодильник и ждите

Поместите пакет с землей, водой и косточками персика в дверцу холодильника на 5-6 недель, ежедневно проверяя его, не произошло ли прорастания семян. Как только из семян появится какая-нибудь поросль, пришло время посадить семя в горшок.

Шаг 5. Посадите саженец персика в горшок

Посадите саженец в смесь из половины почвы и половины компоста в керамический или пластиковый контейнер. Это позволит контролировать количество воды и питательных веществ по сравнению с посадкой в грунт. Поставьте контейнер на подоконник, который частично освещен солнцем и медленно перемещайте его на полное солнечное место, пока на нем не отрастет несколько листьев. Продолжайте ежедневно поливать и наблюдайте за его ростом.

Когда сажать саженец персикаКогда сажать саженец персика
Когда сажать саженец персика. Фото: Изображение Midjourney

Существует и более простой способ выращивания персиковых деревьев, который можно осуществлять в теплое время года. Достаточно освободить косточку от плода и засыпать ее землей в тенистом и влажном месте, а после всходов пересадить в нужное место.

Когда сажать саженец персика

Посадку саженца персика можно производить в теплое время года. Если вы посадили семена в холодные месяцы, пересадите их в сад можно после последних весенних заморозков, когда почва прогреется.

Лучшее время для посадки персикового дерева из семян — с осени до начала зимы (с сентября по ноябрь) — когда самая сильная летняя жара миновала, но еще достаточно времени, чтобы молодое персиковое деревце укоренилось до выпадения снега.

Как сажать персиковое дерево

При посадке персикового дерева выберите теплое и солнечное место. Почва должна быть хорошо дренированной, но влажной. При посадке семян внесите в почву побольше органического вещества или компоста. Убедитесь, что почва прилегает к основанию ствола дерева, а не поднимается вверх. Это может вызвать гниение, создавая слишком много влаги у основания ствола.

Как посадить персиковое дерево своими рукамиКак посадить персиковое дерево своими руками
Как посадить персиковое дерево своими руками. Фото: Изображение Midjourney

Советы по уходу за персиковым деревом

Почва

Недавно посаженные персиковые деревья следует забивать кольями, чтобы поддерживать их в вертикальном положении, пока они не разовьют достаточно корневую систему, чтобы надежно закрепиться в земле. Мульчируйте весной слоем хорошо вызревшего навоза или компоста, а если прогнозируются заморозки и деревья цветут, накройте их флисом или полиэтиленом. Поливайте в засушливые периоды.

Опыление

Обычно в первый год роста растение сосредотачивает свою энергию на выращивании корней, стеблей и листьев. Как только дерево хорошо укоренится, оно начнет цвести. Персики могут опыляться самостоятельно с помощью пчел, но ручное опыление может увеличить завязываемость плодов. Для этого проведите мягкой кистью от цветка к цветку, имитируя действия пчелы.

Полив

Автор канала ViNsad советует не заливать дерево, так как оно подвержено гниению, а плоды теряют сахар. Чтобы определить нужна ли дереву влага или нет, необходимо разгрести немного почву и посмотреть на комья земли. Если они рассыпаются, значит нужно поливать.

Обрезка

Обрезка необходима только для удаления мертвых или поврежденных стеблей. Удаление старых, отмерших стеблей способствует новому, энергичному росту. Обрезку ни в коем случае не следует проводить зимой, так как слишком высок риск заболевания язвой. Обрезайте персиковые деревья ранней весной до появления новых побегов или в конце лета/осенью сразу после сбора урожая.

При этом летняя обрезка, по мнению автора канала Виталий Орех Обрезка Сада, способствует формированию больших плодов, которые могут увеличиться почти вдвое. Садовод укорачивает ветки на 5-9 почек, чтобы все силы шли в плоды.

Советы по уходу за новым персиковым деревомСоветы по уходу за новым персиковым деревом
Советы по уходу за новым персиковым деревом. Фото: 1MI

Вопросы и ответы

Сколько времени нужно, чтобы вырастить персиковое дерево из косточки?

Персиковое дерево может давать плоды только через 3-4 года после посадки. Пик их плодоношения приходится на 4-8-й годы.

Есть ли какие-либо недостатки в выращивании персикового дерева из косточек?

Дерево, которое вы вырастите, не будет идентично родительскому. Вкус плодов может быть не таким ароматным, как у исходного персика, и растение может не выдержать заморозков без повреждений. Также есть вероятность, что дерево вообще не принесет плодов.

Почему персиковое дерево не плодоносит?

Персиковое дерево может не плодоносить, если оно пострадало от заморозков, конкурирует с другими растениями за питательные вещества или не получает необходимого количества солнечного света.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Персики#Сад и огород#Уход
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