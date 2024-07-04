Как вырастить персиковое дерево из косточки за 5 простых шагов

Posted 4 июля, 09:44
Published 4 июля, 09:44
Modified 10 сентября, 03:26
Updated 10 сентября, 03:26
В коммерческих целях персики выращивают на привитых деревьях, поэтому качество плодов и вкус выращенного из косточек персика могут сильно отличаться от того, с которого он был получен.
Выращивание свежих персиков из семян предназначено для терпеливых садоводов, потому что на получение плодов уйдет несколько лет. Однако, по мнению автора канала Ирисовый сад, плоды от персиковых деревьев, выращенных из косточки, заметно реже болеют, более устойчивы к заболеваниям и заморозкам.
После того, как вы съели персик, у вас остается большая косточка. Рассказываем, что нужно делать с ней, чтобы получить дерево. Этот метод подходит для зимнего периода, когда посадить косточки в землю нет возможности.
Хорошенько промойте косточку в раковине, а затем поместите ее в сухое место с хорошим притоком воздуха, например, на подоконник. Дайте косточке высохнуть в течение трех-четырех дней. Оно должно быть полностью сухим, чтобы его можно было легко расколоть.
Как только косточка полностью высохнет, самое время расколоть ее. Для этого используйте орехокол или плоскогубцы. Не прикладывайте слишком много усилий, чтобы не повредить внутреннюю нежную косточку. После появления трещин удалите наружный слой. Полученная косточка будет совершенно белой и внешне похожа на миндальный орех.
Наполните пластиковый пакет для хранения 3-5 столовыми ложками воды комнатной температуры. Добавьте косточку персика и плотно закройте пакет. Дайте косточке пропитаться в течение 2-3 часов. По окончании добавьте в пакет примерно чашку свежей горшечной земляной смеси, пока консистенция почвы не станет влажной, но не размокшей.
Поместите пакет с землей, водой и косточками персика в дверцу холодильника на 5-6 недель, ежедневно проверяя его, не произошло ли прорастания семян. Как только из семян появится какая-нибудь поросль, пришло время посадить семя в горшок.
Посадите саженец в смесь из половины почвы и половины компоста в керамический или пластиковый контейнер. Это позволит контролировать количество воды и питательных веществ по сравнению с посадкой в грунт. Поставьте контейнер на подоконник, который частично освещен солнцем и медленно перемещайте его на полное солнечное место, пока на нем не отрастет несколько листьев. Продолжайте ежедневно поливать и наблюдайте за его ростом.
Существует и более простой способ выращивания персиковых деревьев, который можно осуществлять в теплое время года. Достаточно освободить косточку от плода и засыпать ее землей в тенистом и влажном месте, а после всходов пересадить в нужное место.
Посадку саженца персика можно производить в теплое время года. Если вы посадили семена в холодные месяцы, пересадите их в сад можно после последних весенних заморозков, когда почва прогреется.
Лучшее время для посадки персикового дерева из семян — с осени до начала зимы (с сентября по ноябрь) — когда самая сильная летняя жара миновала, но еще достаточно времени, чтобы молодое персиковое деревце укоренилось до выпадения снега.
При посадке персикового дерева выберите теплое и солнечное место. Почва должна быть хорошо дренированной, но влажной. При посадке семян внесите в почву побольше органического вещества или компоста. Убедитесь, что почва прилегает к основанию ствола дерева, а не поднимается вверх. Это может вызвать гниение, создавая слишком много влаги у основания ствола.
Недавно посаженные персиковые деревья следует забивать кольями, чтобы поддерживать их в вертикальном положении, пока они не разовьют достаточно корневую систему, чтобы надежно закрепиться в земле. Мульчируйте весной слоем хорошо вызревшего навоза или компоста, а если прогнозируются заморозки и деревья цветут, накройте их флисом или полиэтиленом. Поливайте в засушливые периоды.
Обычно в первый год роста растение сосредотачивает свою энергию на выращивании корней, стеблей и листьев. Как только дерево хорошо укоренится, оно начнет цвести. Персики могут опыляться самостоятельно с помощью пчел, но ручное опыление может увеличить завязываемость плодов. Для этого проведите мягкой кистью от цветка к цветку, имитируя действия пчелы.
Автор канала ViNsad советует не заливать дерево, так как оно подвержено гниению, а плоды теряют сахар. Чтобы определить нужна ли дереву влага или нет, необходимо разгрести немного почву и посмотреть на комья земли. Если они рассыпаются, значит нужно поливать.
Обрезка необходима только для удаления мертвых или поврежденных стеблей. Удаление старых, отмерших стеблей способствует новому, энергичному росту. Обрезку ни в коем случае не следует проводить зимой, так как слишком высок риск заболевания язвой. Обрезайте персиковые деревья ранней весной до появления новых побегов или в конце лета/осенью сразу после сбора урожая.
При этом летняя обрезка, по мнению автора канала Виталий Орех Обрезка Сада, способствует формированию больших плодов, которые могут увеличиться почти вдвое. Садовод укорачивает ветки на 5-9 почек, чтобы все силы шли в плоды.
Персиковое дерево может давать плоды только через 3-4 года после посадки. Пик их плодоношения приходится на 4-8-й годы.
Дерево, которое вы вырастите, не будет идентично родительскому. Вкус плодов может быть не таким ароматным, как у исходного персика, и растение может не выдержать заморозков без повреждений. Также есть вероятность, что дерево вообще не принесет плодов.
Персиковое дерево может не плодоносить, если оно пострадало от заморозков, конкурирует с другими растениями за питательные вещества или не получает необходимого количества солнечного света.
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