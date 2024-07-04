Как вырастить персиковое дерево из косточки за 5 простых шагов

Посадите саженец в смесь из половины почвы и половины компоста в керамический или пластиковый контейнер. Это позволит контролировать количество воды и питательных веществ по сравнению с посадкой в грунт. Поставьте контейнер на подоконник, который частично освещен солнцем и медленно перемещайте его на полное солнечное место, пока на нем не отрастет несколько листьев. Продолжайте ежедневно поливать и наблюдайте за его ростом.