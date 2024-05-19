5 лучших растений-компаньонов для огурцов, которые будут полезны на грядке

Posted 19 мая, 17:47
Published 19 мая, 17:47
Modified 9 сентября, 23:16
Updated 9 сентября, 23:16
Огурцы — одни из самых популярных овощей для выращивания среди садоводов и огородников. Но эти вьющиеся растения могут быть подвержены вредителям и давать меньше урожая на бедной почве. Подсадка подходящих растений-компаньонов позволит решить многие проблемы, связанные с уходом.
Фасоль, горох и другие бобовые хорошо известны своими азотфиксирующими способностями, которые естественным образом улучшают состояние садовой почвы. Посадка бобовых рядом с огурцами и другими овощами обеспечит почву необходимыми питательными веществами и повысит урожайность.
Высокие и крепкие кукурузные стебли могут дать естественную опору для вьющихся огурцов, поэтому вам не потребуется покупать шпалеру.
Если вы любите маринованные огурцы с укропом, то его выращивание пригодится в сезон консервирования. Но посадка укропа прямо в грядки с огурцами имеет много преимуществ. После цветения это растение привлекает опылителей, которые увеличивают количество урожая.
Бархатцы и огурцы — еще одно отличное комбо, так как эти яркие цветы естественным образом могут отпугивать садовых вредителей. Некоторые из многих насекомых избегают запаха бархатцев, включают белых мух и кабачковых клопов.
Как и бархатцы, настурция является идеальным растением для борьбы с вредителями. Хотя настурции часто выращивают как декоративные, они обладают съедобными листьями и цветами, которые привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки.
Настурции также можно использовать в качестве отвлечения внимания, поскольку вредители предпочтут их вместо растущих овощей.
Посадив цветущий зеленый лук рядом с огурцами можно уберечь плоды от вредителей. К тому же, запах цветущего лука привлечет пчел и других опылителей в огород.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14