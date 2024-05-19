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Posted 19 мая, 17:47

Published 19 мая, 17:47

Modified 9 сентября, 23:16

Updated 9 сентября, 23:16

5 лучших растений-компаньонов для огурцов

5 лучших растений-компаньонов для огурцов, которые будут полезны на грядке

19 мая 2024, 17:47
Фото: 1MI
5 лучших растений-компаньонов для огурцов
Правильный выбор растений-компаньонов для огурцов может увеличить урожай и избавить плоды от вредителей.

Огурцы — одни из самых популярных овощей для выращивания среди садоводов и огородников. Но эти вьющиеся растения могут быть подвержены вредителям и давать меньше урожая на бедной почве. Подсадка подходящих растений-компаньонов позволит решить многие проблемы, связанные с уходом.

Фасоль и горох

Фасоль, горох и другие бобовые хорошо известны своими азотфиксирующими способностями, которые естественным образом улучшают состояние садовой почвы. Посадка бобовых рядом с огурцами и другими овощами обеспечит почву необходимыми питательными веществами и повысит урожайность.

Кукуруза

КукурузаКукуруза
Кукуруза. Фото: 1MI

Высокие и крепкие кукурузные стебли могут дать естественную опору для вьющихся огурцов, поэтому вам не потребуется покупать шпалеру.

Укроп

Если вы любите маринованные огурцы с укропом, то его выращивание пригодится в сезон консервирования. Но посадка укропа прямо в грядки с огурцами имеет много преимуществ. После цветения это растение привлекает опылителей, которые увеличивают количество урожая.

Бархатцы

БархатцыБархатцы
Бархатцы. Фото: 1MI

Бархатцы и огурцы — еще одно отличное комбо, так как эти яркие цветы естественным образом могут отпугивать садовых вредителей. Некоторые из многих насекомых избегают запаха бархатцев, включают белых мух и кабачковых клопов.

Настурция

Как и бархатцы, настурция является идеальным растением для борьбы с вредителями. Хотя настурции часто выращивают как декоративные, они обладают съедобными листьями и цветами, которые привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки.

Настурции также можно использовать в качестве отвлечения внимания, поскольку вредители предпочтут их вместо растущих овощей.

Зеленый лук

Зеленый лукЗеленый лук
Зеленый лук. Фото: 1MI

Посадив цветущий зеленый лук рядом с огурцами можно уберечь плоды от вредителей. К тому же, запах цветущего лука привлечет пчел и других опылителей в огород.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Овощи#Сад и огород#Уход
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