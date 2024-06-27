Как вырастить папоротник — растение, которое прекрасно растет в тени

Posted 27 июня, 05:40
Published 27 июня, 05:40
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Посадить папоротник — посильная задача даже для начинающего садовода, отмечают специалисты.
«Лучшее время для посадки папоротников — весна и лето, так растение получит возможность укорениться до наступления зимы», — разъясняет мастер-садовод Эми Шулли.
Для начала надо подготовить почву, тщательно разрыхлив ее садовой лопаткой. Это позволит корням папоротника легче прорастать в глубину. И далее:
Большинство сортов предпочитает неяркое освещение и требует либо непрямого солнечного света, либо полутени, говорит Шулли. Прямые солнечные лучи или густая тень могут повредить многим сортам папоротника, хотя некоторые — например, королевский папоротник — хорошо растут под прямыми солнечными лучами.
«Папоротники, как правило, не слишком требовательны к почвенным условиям, если земля хорошо дренируется и обеспечивает растение достаточным количеством питательных веществ», — говорит Шулли.
Важно знать сорт, который вы выращиваете, поскольку некоторым папоротникам нравится влажная почва, в то время как другие предпочитают более сухую.
Папоротник быстро разрастается, поэтому старую, загнивающую поросль нужно своевременно обрезать.
«Самое распространенное насекомое, которое вы найдете на своих папоротниках, — это тля, обычно они прячутся под листьями», — говорит эксперт-садовод.
Следует регулярно проверять состояние своих растений, потому что насекомые высасывают сок из листьев, в результате чего они желтеют и опадают.
«Лучший и безопасный способ избавиться от них — опрыскивание мыльной водой из пульверизатора, — говорит опытный садовод Эмили Скотт. — Опрыскайте листья раствором. Оставьте на несколько минут, а затем смойте его водой из шланга или лейки. Повторите процесс по мере необходимости».
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