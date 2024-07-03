Сколько заработал Никита Кологривый за роль в театре

Вот, что написали подписчики в комментариях: «Ну, он молодец. Старается»; «Может откажется? Он же возмущался высокими заработками артистов»; «Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, [потому что] в медиа случай и связи [стали] гораздо важнее таланта».