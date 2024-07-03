Сколько заработал Никита Кологривый за роль в театре

Posted 3 июля, 19:17
Published 3 июля, 19:17
Modified 10 сентября, 03:26
Updated 10 сентября, 03:26
По ее словам, его зарплата увеличилась до нескольких сот тысяч рублей, хотя ранее за каждый выход на сцену Кологривый получал 8 тысяч рублей. Об этом пишет gazeta.ru.
Вот, что написали подписчики в комментариях: «Ну, он молодец. Старается»; «Может откажется? Он же возмущался высокими заработками артистов»; «Как будто его игра тогда и сейчас поменялась. Это демотивирует, [потому что] в медиа случай и связи [стали] гораздо важнее таланта».
Премьерный показ спектакля о жизни и творчестве великого поэта состоялся 2 июля в столичном Театре эстрады. Главную роль — поэта Владимира Маяковского — сыграл Никита Кологривый.
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