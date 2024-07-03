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Posted 3 июля, 18:20

Published 3 июля, 18:20

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Гулькина готовится к суду с Суханкиной: «Семь лет молчала»

Гулькина готовится к суду с Суханкиной: «Семь лет молчала»

3 июля 2024, 18:20
Фото: 1MI
Певица Наталья Гулькина заявила, что предотвратить судебное разбирательство по ее исковому заявлению к Маргарите Суханкиной можно в случае принесения ею публичных официальных извинений.

По словам Гулькиной, около семи лет, когда обе являлись вокалистками группы «Мираж», она терпела Суханкину. При этом они более тринадцати лет не выступают вместе, однако Суханкина продолжает публично ее «кусать». Об этом пишет gazeta.ru.

В начале июля Наталья Гулькина направила иск в суд к Маргарите Суханкиной о защите ее чести и достоинства, компенсации морального вреда. Поводом послужило недавнее интервью Суханкиной журналистке Алене Жигаловой, в котором она высказалась о Гулькиной как о женщине, «слабой на передок», а также рассказала о ее отношениях с молодыми мужчинами.

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