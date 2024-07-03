Гулькина готовится к суду с Суханкиной: «Семь лет молчала»

В начале июля Наталья Гулькина направила иск в суд к Маргарите Суханкиной о защите ее чести и достоинства, компенсации морального вреда. Поводом послужило недавнее интервью Суханкиной журналистке Алене Жигаловой, в котором она высказалась о Гулькиной как о женщине, «слабой на передок», а также рассказала о ее отношениях с молодыми мужчинами.