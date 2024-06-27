Спутница Киркорова Марго «сняла» губы и скулы в эфире передачи

Posted 27 июня, 18:43
Published 27 июня, 18:43
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Как сообщает www.starhit.ru, общественность была уверена, что экс-участница самой известной телестройки страны «Дом-2» перенесла ряд пластических операций, которые и привели к такому шокирующему результату. Однако поклонникам не стоило переживать за обезображенную внешность звезды. Теперь выяснилось, что Марго Овсянникова не переносила никаких хирургических вмешательств: она стала гостем в студии шоу «Утро. ТНТ», где на глазах у изумленной аудитории избавилась от пластического грима.
Ведущим и зрителям передачи MARGO рассказала, что решилась на такой перформанс в надежде привлечь внимание женщин. Также она извинилась перед Филиппом Киркоровым и своими фанатами, которые переживали за нее.
Протеже поп-короля заявила, что ее шокирующий образ должен заставить задуматься представительниц прекрасного пола, которые чрезмерно увлекаются пластикой в погоне за красотой и идеальной внешностью.
Певица специально сделала экстрим-пластику, чтобы дать возможность дамам учиться на ее ошибках.
В мае Овсянникова поделилась с подписчиками новостью о проведенных пластических операциях. Девушка держала интригу и не показывала результаты своего преображения. А на премии МУЗ-ТВ звезда удивила гостей, и особенно Филиппа Бедросовича, гигантскими губами, выпуклыми скулами, круглыми ягодицами.
Примечательно, что некоторые интернет-пользователи сразу заподозрили обман. Они посчитали, что новые формы Марго — это поролон, а контуры лица изменились благодаря накладкам.
28-летняя блондинка отрицала все подозрения аудитории, подчеркивая, что восторженно приняла произошедшие с ней изменения. При этом на вопросы про личность пластического хирурга она не отвечала.
«Я для себя решила, что особенная и буду делать так, как считаю нужным», — уверенно стояла на своем девушка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14