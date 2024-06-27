Спутница Киркорова Марго «сняла» губы и скулы в эфире передачи

Как сообщает www.starhit.ru, общественность была уверена, что экс-участница самой известной телестройки страны «Дом-2» перенесла ряд пластических операций, которые и привели к такому шокирующему результату. Однако поклонникам не стоило переживать за обезображенную внешность звезды. Теперь выяснилось, что Марго Овсянникова не переносила никаких хирургических вмешательств: она стала гостем в студии шоу «Утро. ТНТ», где на глазах у изумленной аудитории избавилась от пластического грима.