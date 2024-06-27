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Posted 27 июня, 18:43

Published 27 июня, 18:43

Modified 10 сентября, 03:10

Updated 10 сентября, 03:10

Спутница Киркорова Марго «сняла» губы и скулы в эфире передачи

27 июня 2024, 18:43
Певица MARGO, прислушавшись к рекомендациям Филиппа Киркорова, решила сделать свою внешность более яркой и узнаваемой, отправившись к пластическому хирургу. Преображение повергло в шок подписчиц девушки и даже самого поп-короля российской эстрады.

Как сообщает www.starhit.ru, общественность была уверена, что экс-участница самой известной телестройки страны «Дом-2» перенесла ряд пластических операций, которые и привели к такому шокирующему результату. Однако поклонникам не стоило переживать за обезображенную внешность звезды. Теперь выяснилось, что Марго Овсянникова не переносила никаких хирургических вмешательств: она стала гостем в студии шоу «Утро. ТНТ», где на глазах у изумленной аудитории избавилась от пластического грима.

Ведущим и зрителям передачи MARGO рассказала, что решилась на такой перформанс в надежде привлечь внимание женщин. Также она извинилась перед Филиппом Киркоровым и своими фанатами, которые переживали за нее.

Протеже поп-короля заявила, что ее шокирующий образ должен заставить задуматься представительниц прекрасного пола, которые чрезмерно увлекаются пластикой в погоне за красотой и идеальной внешностью.

Певица специально сделала экстрим-пластику, чтобы дать возможность дамам учиться на ее ошибках.

В мае Овсянникова поделилась с подписчиками новостью о проведенных пластических операциях. Девушка держала интригу и не показывала результаты своего преображения. А на премии МУЗ-ТВ звезда удивила гостей, и особенно Филиппа Бедросовича, гигантскими губами, выпуклыми скулами, круглыми ягодицами.

Примечательно, что некоторые интернет-пользователи сразу заподозрили обман. Они посчитали, что новые формы Марго — это поролон, а контуры лица изменились благодаря накладкам.

28-летняя блондинка отрицала все подозрения аудитории, подчеркивая, что восторженно приняла произошедшие с ней изменения. При этом на вопросы про личность пластического хирурга она не отвечала.

«Я для себя решила, что особенная и буду делать так, как считаю нужным», — уверенно стояла на своем девушка.

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