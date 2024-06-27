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Posted 27 июня, 20:00

Published 27 июня, 20:00

Modified 10 сентября, 03:10

Updated 10 сентября, 03:10

Нетребко и Эйвазов не смогли поддерживать отношения на расстоянии и развелись

27 июня 2024, 20:00
В прессе Австрии начали появляться публикации о расставании супружеской пары Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, что неприятно удивило поклонников оперных звезд. Однако приближенные к артистам люди понимали, что развод неизбежен.

Как сообщает www.starhit.ru, 26 июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали официальный комментарий для прессы Австрии. В заявлении экс-супруги благодарили друг друга за 10 счастливых лет в любви и согласии, обещая, что навсегда останутся близкими друзьями, которых связывает любовь к Тьяго.

Такая новость стала неожиданной для поклонников, отметивших, что днем ранее Анна и Юсиф делили сцену в миланском Ла Скала, выступая в постановке оперы «Турандот». После выступления Юсиф выложил фотографию юного Тьяго, с которым отправился кататься на каруселях, и назвал его своим любимчиком (примечательно, что биологическим отцом мальчика является Эрвин Шротт, с которым певица рассталась после появления сына на свет). Общественность не знала о происходящем в семье кризисе, и только близкое окружение предполагало, что союз оперных звезд может распасться.

Источник из близкого окружения семьи утверждает, что их отношения уже давно висели на волоске, потому что Юсиф постоянно находился в Баку по работе, а Анна жила в столице Австрии. Возможности поддерживать отношения не было, и они ожидаемо сошли на нет.

Несмотря на то, что многие звезды используют свой развод в качестве способа привлечь больше аудитории и повысить популярность, Анна и Юсиф решили разойтись непублично. Они даже не стали выкладывать в соцсети соответствующую публикацию. Бывшие муж и жена по-прежнему работают вместе.

Сложностей с разделом имущества не должно быть, так как артисты имеют неплохое состояние, включая несколько квартир в разных странах.

Стоит напомнить, что Юсиф и Анна впервые встретились в середине 2014 года в Риме во время подготовки оперной постановки. Спустя три недели после знакомства они начали встречаться, и Анна познакомила нового возлюбленного с сыном Тьяго, у которого диагностирован аутизм. Юсиф проникся к мальчику отцовскими чувствами, а в 2015 году прошло бракосочетание артистов.

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