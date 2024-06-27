Нетребко и Эйвазов не смогли поддерживать отношения на расстоянии и развелись

Такая новость стала неожиданной для поклонников, отметивших, что днем ранее Анна и Юсиф делили сцену в миланском Ла Скала, выступая в постановке оперы «Турандот». После выступления Юсиф выложил фотографию юного Тьяго, с которым отправился кататься на каруселях, и назвал его своим любимчиком (примечательно, что биологическим отцом мальчика является Эрвин Шротт, с которым певица рассталась после появления сына на свет). Общественность не знала о происходящем в семье кризисе, и только близкое окружение предполагало, что союз оперных звезд может распасться.