Нетребко и Эйвазов не смогли поддерживать отношения на расстоянии и развелись

Posted 27 июня, 20:00
Published 27 июня, 20:00
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Как сообщает www.starhit.ru, 26 июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали официальный комментарий для прессы Австрии. В заявлении экс-супруги благодарили друг друга за 10 счастливых лет в любви и согласии, обещая, что навсегда останутся близкими друзьями, которых связывает любовь к Тьяго.
Такая новость стала неожиданной для поклонников, отметивших, что днем ранее Анна и Юсиф делили сцену в миланском Ла Скала, выступая в постановке оперы «Турандот». После выступления Юсиф выложил фотографию юного Тьяго, с которым отправился кататься на каруселях, и назвал его своим любимчиком (примечательно, что биологическим отцом мальчика является Эрвин Шротт, с которым певица рассталась после появления сына на свет). Общественность не знала о происходящем в семье кризисе, и только близкое окружение предполагало, что союз оперных звезд может распасться.
Источник из близкого окружения семьи утверждает, что их отношения уже давно висели на волоске, потому что Юсиф постоянно находился в Баку по работе, а Анна жила в столице Австрии. Возможности поддерживать отношения не было, и они ожидаемо сошли на нет.
Несмотря на то, что многие звезды используют свой развод в качестве способа привлечь больше аудитории и повысить популярность, Анна и Юсиф решили разойтись непублично. Они даже не стали выкладывать в соцсети соответствующую публикацию. Бывшие муж и жена по-прежнему работают вместе.
Сложностей с разделом имущества не должно быть, так как артисты имеют неплохое состояние, включая несколько квартир в разных странах.
Стоит напомнить, что Юсиф и Анна впервые встретились в середине 2014 года в Риме во время подготовки оперной постановки. Спустя три недели после знакомства они начали встречаться, и Анна познакомила нового возлюбленного с сыном Тьяго, у которого диагностирован аутизм. Юсиф проникся к мальчику отцовскими чувствами, а в 2015 году прошло бракосочетание артистов.
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