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Posted 30 июня, 16:00

Published 30 июня, 16:00

Modified 9 сентября, 22:45

Updated 9 сентября, 22:45

11-летняя Ева Смирнова из «Папиных дочек» купила кроссовер

Юная актриса из «Папиных дочек» приобрела кроссовер за 2,5 млн рублей

30 июня 2024, 16:00
Фото: 1MI
11-летняя Ева Смирнова из «Папиных дочек» купила кроссовер
Актриса, которая снимается в продолжении «Папиных дочек», приобрела себе внедорожник.

В 2023 году на экраны вышло продолжение сериала «Папины дочки», в котором повторяется основная сюжетная линия. В этот раз одиноким отцом оказался Веник, которого бросила Даша, оставившая на его попечении четырёх девочек.

11-летняя актриса, известная зрителям по «Чебурашке», снимается в продолжении сериала и играет одну из дочерей Вениамина. Недавно юная звезда купила современный китайский кроссовер Geely, пишет kp.ru.

Информация о дорогой покупке появилась в социальной сети — в аккаунте матери актрисы. Она написала, что сама девочка была на съемках во время покупки. Также женщина выложила видео с восторженной реакцией девочки в машине. Специалисты отметили, что такой автомобиль стоит примерно 2,5 млн рублей.

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