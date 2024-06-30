Юная актриса из «Папиных дочек» приобрела кроссовер за 2,5 млн рублей

Posted 30 июня, 16:00
Published 30 июня, 16:00
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
В 2023 году на экраны вышло продолжение сериала «Папины дочки», в котором повторяется основная сюжетная линия. В этот раз одиноким отцом оказался Веник, которого бросила Даша, оставившая на его попечении четырёх девочек.
11-летняя актриса, известная зрителям по «Чебурашке», снимается в продолжении сериала и играет одну из дочерей Вениамина. Недавно юная звезда купила современный китайский кроссовер Geely, пишет kp.ru.
Информация о дорогой покупке появилась в социальной сети — в аккаунте матери актрисы. Она написала, что сама девочка была на съемках во время покупки. Также женщина выложила видео с восторженной реакцией девочки в машине. Специалисты отметили, что такой автомобиль стоит примерно 2,5 млн рублей.
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