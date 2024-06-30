Юная актриса из «Папиных дочек» приобрела кроссовер за 2,5 млн рублей

Информация о дорогой покупке появилась в социальной сети — в аккаунте матери актрисы. Она написала, что сама девочка была на съемках во время покупки. Также женщина выложила видео с восторженной реакцией девочки в машине. Специалисты отметили, что такой автомобиль стоит примерно 2,5 млн рублей.