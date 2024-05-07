Проказы шальной императрицы: Ледовый дворец Анны Иоанновны

Posted 7 мая, 11:22
Published 7 мая, 11:22
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
Дворец длиной 17,1 метра, шириной 5,3 метра и высотой 6,4 метра сложили из блоков, каждый из которых весил 120 килограммов. Их аккуратно уложили и скрепили водой, которая моментально замерзала, образуя прочную конструкцию.
Внутри дворца была установлена мебель, выполненная изо льда. Даже дрова в камине были ледяные.
Ледяной дворец стал частью масштабных торжеств в честь победы над Османской империей. Главным событием стала инсценировка свадьбы, сыгранная для унижения принца Михаила Голицына, который попал в немилость и превратился в шута. Императрица устроила ему новую свадьбу с девушкой из низшего класса — калмычкой Авдотьей.
Свадебную процессию провожали более 400 участников в национальных костюмах. В ледяном дворце пару поместили в ледяную камеру и провели церемонию бракосочетания. На следующее утро, благодаря сообразительности Авдотьи, которая обменяла своё ожерелье на тулуп, молодожены выжили и покинули дворец, лишь с насморком и небольшими обморожениями.
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