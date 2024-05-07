Проказы шальной императрицы: Ледовый дворец Анны Иоанновны

Свадебную процессию провожали более 400 участников в национальных костюмах. В ледяном дворце пару поместили в ледяную камеру и провели церемонию бракосочетания. На следующее утро, благодаря сообразительности Авдотьи, которая обменяла своё ожерелье на тулуп, молодожены выжили и покинули дворец, лишь с насморком и небольшими обморожениями.