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Posted 7 мая, 10:40

Published 7 мая, 10:40

Modified 9 сентября, 22:45

Updated 9 сентября, 22:45

Британские ученые воссоздали облик неандертальской женщины

Британские ученые воссоздали облик неандертальской женщины

7 мая 2024, 10:40
Фото: University of Cambridge
Исследователи из Кембриджа воссоздали облик неандертальской женщины, которая жила 75 тысяч лет назад. Ее останки были обнаружены в 2018 году в пещере на территории современного Ирака, в регионе Курдистан.

Ученые вытащили костные фрагменты и череп из-под обломков камней и с помощью специального клея восстановили скелет. В лаборатории Кембриджа каждый элемент скелета был тщательно изучен с помощью компьютерной томографии для точной реконструкции внешности неандертальской женщины. В работе применялись методы, аналогичные тем, что используются в судебной медицине, пишет gazeta.ru

Череп затем был отсканирован, и на основе полученных данных сделана 3D-печать восстановленной головы. Согласно ранним исследованиям, неандертальцы имели характерные огромные надбровные дуги и выступающую часть лица, делающую их носы более массивными в сравнении с кроманьонцами. Однако сделанная реконструкция показала, что внешние различия между неандертальцами и современными людьми были не так значительны, как предполагалось ранее.

Ученые дали найденной неандертальской женщине имя Шанидар и установили, что она прожила около 45 лет, что считается долгим сроком жизни для того времени.

Пещеры неандертальцев

В ходе изучения пещеры, где была найдена Шанидар, обнаружилось, что неандертальцы практиковали захоронения умерших в непосредственной близости от места своего проживания и даже готовили пищу рядом с могилами.

Ранние исследования говорили нам о том, что неандертальцы приспособились к жизни в холодных условиях, что отражено в их физических особенностях: крепкое телосложения, широкие носы (что помогало прогревать холодный воздух перед тем, как он попадал в легкие), а также большой череп. Они использовали сложные инструменты из камня, охотились на крупных животных, таких как мамонты и олени, и умели использовать огонь.

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#Наука#Кости#Все материалы авторов#Неандертальская женщина#Британские ученые#Кембридж#Шанидар
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