Британские ученые воссоздали облик неандертальской женщины

Posted 7 мая, 10:40
Published 7 мая, 10:40
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
Ученые вытащили костные фрагменты и череп из-под обломков камней и с помощью специального клея восстановили скелет. В лаборатории Кембриджа каждый элемент скелета был тщательно изучен с помощью компьютерной томографии для точной реконструкции внешности неандертальской женщины. В работе применялись методы, аналогичные тем, что используются в судебной медицине, пишет gazeta.ru
Череп затем был отсканирован, и на основе полученных данных сделана 3D-печать восстановленной головы. Согласно ранним исследованиям, неандертальцы имели характерные огромные надбровные дуги и выступающую часть лица, делающую их носы более массивными в сравнении с кроманьонцами. Однако сделанная реконструкция показала, что внешние различия между неандертальцами и современными людьми были не так значительны, как предполагалось ранее.
Ученые дали найденной неандертальской женщине имя Шанидар и установили, что она прожила около 45 лет, что считается долгим сроком жизни для того времени.
В ходе изучения пещеры, где была найдена Шанидар, обнаружилось, что неандертальцы практиковали захоронения умерших в непосредственной близости от места своего проживания и даже готовили пищу рядом с могилами.
Ранние исследования говорили нам о том, что неандертальцы приспособились к жизни в холодных условиях, что отражено в их физических особенностях: крепкое телосложения, широкие носы (что помогало прогревать холодный воздух перед тем, как он попадал в легкие), а также большой череп. Они использовали сложные инструменты из камня, охотились на крупных животных, таких как мамонты и олени, и умели использовать огонь.
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