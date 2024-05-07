Британские ученые воссоздали облик неандертальской женщины

Ранние исследования говорили нам о том, что неандертальцы приспособились к жизни в холодных условиях, что отражено в их физических особенностях: крепкое телосложения, широкие носы (что помогало прогревать холодный воздух перед тем, как он попадал в легкие), а также большой череп. Они использовали сложные инструменты из камня, охотились на крупных животных, таких как мамонты и олени, и умели использовать огонь.