Как помочь себе, если страдаешь по ночам и не можешь быстро уснуть

Posted 7 мая, 08:16
Published 7 мая, 08:16
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
Несложная техника, которая требует нескольких тренировок. Приучив свой мозг к отключению «по команде», вы сможете засыпать за 120 секунд.
Сначала необходимо лечь на спину, расслабить все мышцы, включая лицо. Руки нужно положить вдоль тела. Сделайте выдох, расслабьтесь. Около 10 секунд постарайтесь представлять себе что-то хорошее: любимого человека, приятный пейзаж. Затем еще 10 секунд повторяйте про себя слова «не думай». Сон придет за считаные минуты.
Чтобы быстро уснуть, можно попробовать такой прием, как последовательное расслабление мышц. Сначала нужно напрячь мышцы ступней и пальцев ног, задержать дыхание. Важно почувствовать напряжение. После этого следует сделать выдох и расслабить ноги. Затем также напрячь икры и двигаться дальше вверх, к лицу. Это позволит снять мышечные зажимы и расслабиться, подготавливая тело ко сну.
Это упражнение разработано для тех, кто хочет быстро уснуть.
Последовательность действий такова:
Достаточно повторить вдохи-выдохи 4 раза, чтобы уснуть.
Своеобразный способ быстро расслабиться и уснуть — выдувание мыльных пузырей. Это полезная дыхательная гимнастика и способ освободить разум от негативных мыслей. Мы возвращаемся к счастливым детским воспоминаниям и успокаиваемся, после чего становится гораздо легче уснуть.
Мозг некоторых людей работает по методу «от противного». Если такой человек пытается настроиться на сон, то его разум продолжает бодрствовать. Однако стоит только начать повторять про себя «я не хочу спать», как его одолевает дремота. Этим свойством можно и нужно пользоваться при борьбе с бессонницей.
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