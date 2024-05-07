Как помочь себе, если страдаешь по ночам и не можешь быстро уснуть

Мозг некоторых людей работает по методу «от противного». Если такой человек пытается настроиться на сон, то его разум продолжает бодрствовать. Однако стоит только начать повторять про себя «я не хочу спать», как его одолевает дремота. Этим свойством можно и нужно пользоваться при борьбе с бессонницей.