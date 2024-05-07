Дробышевский против мифов: о коренных негроидах на европейской части континента

Posted 7 мая, 10:49
Published 7 мая, 10:49
Modified 9 сентября, 22:45
Updated 9 сентября, 22:45
Однако современные методы реконструкции и антропологического анализа, примененные чешским антропологом Эмануэлем Волчеком, показали, что первоначальные черты у найденных останков были преувеличены из-за деформации черепов. Найденные останки подростка и женщины преклонных лет, которые лежали лицом вниз, деформировались, что вызвало уплощение черепов. На ранних реконструкциях их внешность более характерна для современных негроидов. Однако новые данные позволили заново нарисовать портреты — теперь их черты сложно причислить к экваториальной расе.
Также в другом гроте в том же Гримальди были найдены кости двухметрового представителя. И если брать еще одну пещеру в этом же комплексе — Грот Детей — там найдены еще одни достаточно крупные останки. На реконструкциях его лицо обладает совершенно европеоидными чертами.
В контексте обширных исследований населения европейской части континента можно рассмотреть и артефакты из музея-заповедника Костёнки в Воронежской области России. Там также были обнаружены останки кроманьонцев. Эти находки датируются примерно 36 тысячелетием до нашей эры — эпохой верхнего палеолита. Артефакты из Костёнков демонстрируют разнообразие морфологических черт, которые указывают на сложную демографическую структуру того времени. Реконструкцию некоторых черепов можно рассмотреть детально.
Например, череп из Маркиной горы, Костёнки-14. Визуальная и численная морфология черепа подчеркивает сходство с чертами негроидной расы. Однако палеогенетический анализ показал, что генетика этого индивидуума не соответствует негроидной, что свидетельствует о несоответствии между морфологическими и генетическими данными, характерной для палеоантропологических исследований.
Таким образом, современные антропологические и генетические исследования, примененные к находкам из Костёнков и Гримальди, демонстрируют значительный полиморфизм среди древних европейских популяций.
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