Дробышевский против мифов: о коренных негроидах на европейской части континента

Однако современные методы реконструкции и антропологического анализа, примененные чешским антропологом Эмануэлем Волчеком, показали, что первоначальные черты у найденных останков были преувеличены из-за деформации черепов. Найденные останки подростка и женщины преклонных лет, которые лежали лицом вниз, деформировались, что вызвало уплощение черепов. На ранних реконструкциях их внешность более характерна для современных негроидов. Однако новые данные позволили заново нарисовать портреты — теперь их черты сложно причислить к экваториальной расе.