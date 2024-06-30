Сосо Павлиашвили составил завещание

Posted 30 июня, 14:47
Published 30 июня, 14:47
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
Сосо Павлиашвили с гражданской супругой отправились на шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой. Ведущая узнала подробности союза артистов.
Так, Ирина Петлах рассказала, что штамп в паспорте не имеет для нее веса. Певица отметила, что они с супругом пережили столько всего, что какие-то условности кажутся для нее несущественными.
Однако Кудрявцева возразила Петлах и напомнила, что без официального брака та может остаться ни с чем. Супругу Сосо Павлиашвили не смутил такой вопрос.
«Мне кажется, у нас каждый член семьи, он уже имеет какую-то свою маленькую частицу в общем деле», — подчеркнула Ирина Петлах.
Также гражданская жена Павлиашвили рассказала, что ее супруг уже позаботился обо всех имущественных правах его семьи. Эти слова подтвердил и сам певец.
«Мы все расписали, и завещание есть», — поделился Сосо Павлиашвили.
В 2020 году после 20-летия совместной жизни пара обвенчалась в храме. Супруги воспитывают двоих детей — дочерей Елизавету и Сандру.
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