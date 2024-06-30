Канье Уэст проведет концерт в Москве? Что известно о визите американского рэпера

Posted 30 июня, 11:34
Published 30 июня, 11:34
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
29 июня стало известно, что известный американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на частном самолете. В последние дни музыканта видели на Красной площади и в элитном ресторане русской кухни «Белуга».
Однако предположения фанатов о том, что Уэст собирается провести концерт в столице не оправдались. Так, оказалось, что рэпер прилетел в Россию на день рождения своего друга и известного российского дизайнера Гоши Рубчинского.
Слухи о выступлении артиста начали распространяться еще в мае. Как заявила пресс-атташе «Лужников» Наталья Килессо, подобные сообщения не соответствуют действительности и концерт музыканта на московской площадке не планируется проводить в ближайшее время.
При этом Канье Уэст все же может порадовать российскую публику в будущем. 30 июня журналистка Ксения Собчак рассказала, что она говорила с Рубчинским лично.
«Завтра {Уэст} поедет смотреть площадки для концерта („Лужники“ первым делом), но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит», — написала Собчак.
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