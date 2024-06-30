Грин-флаги в мужчинах: как понять, что он тот самый

Партнеру следует говорить о том, какие потребности для вас важно закрывать в отношениях. Например, если мужчина знает, что вы любите цветы и хотите их получать не только по праздникам, но не обращает внимания на этот пункт — возможно, со временем вы перестанете себя чувствовать нужной и любимой в этих отношениях.