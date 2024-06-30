Грин-флаги в мужчинах: как понять, что он тот самый

Posted 30 июня, 10:22
Published 30 июня, 10:22
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
В современном слэнге есть выражения, описывающие характер будущего партнера. Так, красные флаги — это тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание перед началом отношений, чтобы не вляпаться в сомнительную историю.
Зеленые флаги же являются своеобразными пометками хороших и неочевидных признаков партнера, с которыми можно построить счастливые отношения. Мы выяснили, на какие из них стоит обратить внимание при общении с мужчиной.
Эмпатия — одно из важнейших качеств человека. Благодаря ней люди сопереживают друг другу и понимают чувства своего партнера. Эмпатичный человек не только поделится своими чувствами с вами, но и сделает так, чтобы вы не стеснялись своих эмоций.
Иногда кажется, что отношения, в которых партнеры начинают жить вместе почти сразу, а мужчина делает предложение через несколько месяцев — настоящая мечта. Однако стремительное развитие отношений может говорить о ментальном насилии со стороны мужчины.
Если он не торопит вас, дает время на развитие чувств и дает личное пространство без давления — это настоящий зеленый флаг.
Многие девушки сталкиваются с неприятным этапом развития отношений, когда мужчина не может дать точный ответ о том, что между вами. Хороший признак партнера — это уверенность в своих намерениях и ясность жизненных приоритетов.
Построить счастливые отношения получится именно с тем мужчиной, который стремится к развитию вашего общения и не держит девушку в качестве «подруги» на протяжении долгого времени.
Сепарация от родителей — один из ключевых признаков взрослого человека. Безусловно, стоит поддерживать хорошие отношения с родителями, но они не должны влиять на основные жизненные сценарии.
Так, если мужчина созванивается с мамой по несколько раз в день, не может принимать важные решения без вердикта родителей и не способен развивать свою жизнь без старших — с ним не получится построить серьезные отношения.
Каждый взрослый человек четко знает, чего он хочет от отношений. Одни девушки хотят видеть в мужчине опору, другим важна материальная поддержка, а остальные не видят счастливую совместную жизнь без создания семьи.
Партнеру следует говорить о том, какие потребности для вас важно закрывать в отношениях. Например, если мужчина знает, что вы любите цветы и хотите их получать не только по праздникам, но не обращает внимания на этот пункт — возможно, со временем вы перестанете себя чувствовать нужной и любимой в этих отношениях.
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