Сколько в день нужно пить воды человеку

Кроме воды и зеленого чая, существует несколько других напитков, которые могут помочь утолить жажду. Например, свежевыжатые соки из овощей и фруктов, такие как арбузный или огуречный, содержат воду и электролиты, которые способствуют гидратации организма. Также кокосовая вода является отличным источником жидкости и электролитов. Некоторые люди предпочитают утолять жажду коктейлями из свежих фруктов или овощей, добавляя к ним воду или лед для освежения.