Как губит здоровье знаменитостей препарат «Оземпик», применяющийся при диабете

Posted 2 апреля, 13:22
Published 2 апреля, 13:22
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
«Оземпик» — препарат, предназначенный для лечения диабета. Это лекарство, которое снижает уровень сахара, оно выпускается в виде раствора для инъекций. Однако медики отмечают, что это средство показано исключительно для тех, кто страдает диабетом второго типа, которые с его помощью могут не только избежать гипогликемии, опасного для жизни состояния, но и сбросить лишний вес, если он есть.
Однако свойство «Оземпика» влиять на массу тела привлекло многих людей, которые не страдают диабетом, и все чаще можно услышать, что те или иные известные персоны при помощи этого препарата худеют. В числе тех, кто подтвердил применение «Оземпика», — предприниматель и миллиардер Илон Маск, блогер Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Из числа российских знаменитостей применение «Оземпика» подтвердила телеведущая Дана Борисова, и есть мнение, что при помощи препарата похудела и блогер Настя Ивлеева.
«Оземпик», как и другие лекарства, имеет ряд побочных эффектов. В основном они касаются кишечника и желудка: применение препарата может вызвать приступы диареи, рвоты, тошноты. В целом «Оземпик» должен назначать только врач, который будет учитывать особенности организма пациента. К примеру, медики отмечают, что противопоказанием считается склонность к некоторым видам рака щитовидной железы. Кроме того, «Оземпик» нельзя принимать при сердечной недостаточности, панкреатите в острой форме.
К настоящему моменту точных данных о влиянии «Оземпика» на организм пока еще нет, однако отмечается, что в рамках испытания средства на животных в действительности были отмечены случаи раковых заболеваний. Не так давно появилась информация, согласно которой применение «Оземпика» влияет и на репродуктивную систему, а именно — буквально сводит на нет эффект от приема противозачаточных средств.
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