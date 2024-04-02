Как губит здоровье знаменитостей препарат «Оземпик», применяющийся при диабете

«Оземпик» — препарат, предназначенный для лечения диабета. Это лекарство, которое снижает уровень сахара, оно выпускается в виде раствора для инъекций. Однако медики отмечают, что это средство показано исключительно для тех, кто страдает диабетом второго типа, которые с его помощью могут не только избежать гипогликемии, опасного для жизни состояния, но и сбросить лишний вес, если он есть.