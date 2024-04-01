Выявлена связь между использованием фильтров красоты и психическим здоровьем

Posted 1 апреля, 09:40
Published 1 апреля, 09:40
Modified 9 сентября, 21:05
Updated 9 сентября, 21:05
Количество пользователей социальных сетей, редактирующих свои изображения с помощью фильтров красоты, исчисляется сотнями миллионов. Этот цифровой инструмент позволяет разглаживать кожу, изменять контур лица, размер глаз и губ, создавать эффект белоснежной улыбки. Обученный на больших массивах данных о лицах, искусственный интеллект способен распознавать множество форм, оттенков кожи и мимических выражений. На основе этого ИИ настраивает улучшения для объекта, и в результате получается идеализированный образ пользователя.
В 2020 году в рамках проекта Dove Self-Esteem Project было выявлено, что к 13 годам 80% девочек уже использовали фильтры красоты для изменения своей внешности на фотоснимках. Также 94% девушек признались, что испытывают давление, связанное с ожиданиями окружающих в отношении их внешности. Авторы проекта объясняют это тем, что в юном возрасте людям важно одобрение со стороны сверстников. В значительной мере это одобрение они получают через соцсети. Чтобы соответствовать ожиданиям окружения, молодежь использует фильтры красоты.
Исследователи отмечают, что стремление к улучшению своего цифрового образа характерно и для взрослых людей, хотя мотив у них другой. В зрелом возрасте люди заботятся о поддержании своего профессионального имиджа. С развитием интернет-технологий это стало особенно важным. Например, в период пандемии люди вынуждены были решать многие вопросы посредством видеосвязи. При этом отмечалось, что вместо работы они сосредотачивались на недостатках лица и непривычном искажении его камерой. Так возник феномен зум-дисморфии, и люди стали принимать соответствующие меры, то есть использовать фильтры красоты.
Исследователи выявили прямую связь между использованием фильтров и отношением людей к пластической хирургии. После того, как данный инструмент стал набирать популярность, количество косметических процедур и пластических операций выросло. Изобилие селфи и фотоснимков, отредактированных с помощью фильтров красоты, повышает вероятность размышлений пользователей о косметических улучшениях своей внешности. Всплеск консультаций у дерматологов и косметологов в период пандемии и сразу после него является последствием зум-дисморфии, заключили исследователи.
Ученые выявили, что у пациентов с реалистичными ожиданиями после эстетических процедур самооценка повышается. Однако психика людей с повышенной тревожностью, депрессией и телесным дисморфическим расстройством (body dysmorphic disorder, BDD) реагирует на это по-другому. Процедуры по улучшению внешности только усугубляют их состояние. Так, около 15% кандидатов на пластическую операцию страдают BDD. Исследователи отмечают, что с возрастом эта тенденция не ослабевает.
Таким образом, несмотря на новые возможности для творчества и самовыражения, которые открывает ИИ, эти технологии поднимают серьезные вопросы о психологическом здоровье и самовосприятии. Чем более изощренными и реалистичными становятся фильтры, тем более стираются границы между реальной и виртуальной красотой, и человек начинает искаженно воспринимать собственный образ.
В связи с этим современной молодежи важно осознать искусственность изображений, отредактированных с помощью фильтров, и не поддаваться желанию оценивать свою внешность по этим нереальным стандартам. Что касается представителей старшего поколения, то поддержание профессионального имиджа в интернете не должно стоить им психического здоровья.
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