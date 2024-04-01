Выявлена связь между использованием фильтров красоты и психическим здоровьем

Исследователи отмечают, что стремление к улучшению своего цифрового образа характерно и для взрослых людей, хотя мотив у них другой. В зрелом возрасте люди заботятся о поддержании своего профессионального имиджа. С развитием интернет-технологий это стало особенно важным. Например, в период пандемии люди вынуждены были решать многие вопросы посредством видеосвязи. При этом отмечалось, что вместо работы они сосредотачивались на недостатках лица и непривычном искажении его камерой. Так возник феномен зум-дисморфии, и люди стали принимать соответствующие меры, то есть использовать фильтры красоты.