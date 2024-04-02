Так ли полезно здоровое питание, как об этом рассказывают диетологи?

Он может помочь при кислотном рефлюксе и несколько снижает сахар в крови. Также поступала информация, что яблочный уксус помогает снижать массу тела, но достаточной доказательной базы не было. Возможно, речь идёт о том, что несколько подстёгивается метаболизм, во время переваривания пищи. При этом, содержащегося в яблочном уксусе не так много капсаицина, чтобы одна ложка могла компенсировать, например, гамбургер.