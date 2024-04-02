Так ли полезно здоровое питание, как об этом рассказывают диетологи?

Posted 2 апреля, 08:53
Published 2 апреля, 08:53
Modified 9 сентября, 21:10
Updated 9 сентября, 21:10
В авокадо действительно много полезных жиров, плюс этот плод не содержит натрия и помогает снижать холестерин. Однако, если делать такие тосты с обычным белым хлебом, эффект будет нулевой. Лучше брать цельнозерновой хлеб, в котором минимум 5 граммов клетчатки на порцию.
Также не рекомендуется класть на тост слишком много авокадо. Оптимальная порция — четверть плода на один тост. При этом специалисты рекомендуют делать тосты с другими продуктами, например, с лососем или яйцами. Небольшие порции которых также полезны для здоровья.
Это не что иное, как запечённые мюсли, в них есть орехи, семечки, овсяные хлопья. Примечательно, что гранола содержит огромное количество калорий, поэтому диетологи называют её «худшим типом здоровой пищи». Эта смесь рекомендуется тем, кто хочет набрать вес.
В покупаемой в супермаркетах граноле может быть множество так называемых скрытых жиров и сахаров. В средней чашке содержится 450-600 калорий. С учётом того, что хлопья и смеси обычно заливают молоком, количество калорий ещё больше увеличивается.
Такие батончики — неплохой вариант для быстрого перекуса. Диетологи рекомендуют использовать для их приготовления финики, орехи, семена, ягоды. Если же речь идёт о покупных батончиках, то следует внимательно изучить их состав.
Для тех, кто ищет питательный вариант подойдут батончики массой более 5 граммов и содержащие до 150 калорий. В то же время в них может быть много сахара. Оптимальное количество — 11-12 граммов. Также следует опасаться чрезмерного употребления таких батончиков.
Миндальное молоко может иметь множество вкусов, это зависит от добавок, также в нём могут содержаться подсластители. При этом, хотя миндаль и является хорошим источником белка, в молоке его практически нет. Также в нём меньше, чем в обычном молоке, кальция.
В некоторых видах миндального молока содержится каррагинан. Эта добавка не имеет полезных свойств для питания и используется для загущения таких продуктов, как молоко и йогурт. Более того, есть информация, что данное вещество вызывает заболевания. Поэтому, если приобретать миндальное молоко, то только без этого ингредиента.
Проблема соков в том, что в них, в отличие от смузи, нет клетчатки, зато в них остаётся сахар. Более того, при приготовлении соков, фруктов человек использует больше, чем при обычном употреблении.
Для снижения сахара в соке лучше делать его комбинированным — из одного фрукта и нескольких овощей. Однако, если речь идёт о снижении массы тела, то лучше разделять овощи и фрукты.
Недавнее исследование показало, что средний взрослый американец потребляет 12 граммов клетчатки в сутки. При этом взрослому мужчине требуется 38 граммов, а женщине — 25 граммов.
Протеиновые коктейли могут быстро обеспечить организм белком, причём, с учётом того, что это жидкость, белок быстрее усваивается организмом. Однако, в этом кроется и негативная сторона. Пережевывание твердой пищи посылает сигналы в гипоталамус, который отвечает за чувство сытости и симптомы голода. При употреблении жидких протеиновых коктейлей сигнал подаётся позже. Также многое зависит от того, какие ингредиенты в этом коктейле.
Он может помочь при кислотном рефлюксе и несколько снижает сахар в крови. Также поступала информация, что яблочный уксус помогает снижать массу тела, но достаточной доказательной базы не было. Возможно, речь идёт о том, что несколько подстёгивается метаболизм, во время переваривания пищи. При этом, содержащегося в яблочном уксусе не так много капсаицина, чтобы одна ложка могла компенсировать, например, гамбургер.
Древесный уголь выводит токсины из организма, но вот достоверных данных о том, что он помогает сбросить вес нет. В то же время, некоторые исследования показали, что употребление древесного угля может снизить эффект от противозачаточных таблеток.
Читая где-нибудь в интернете о новом чудо-средстве или какой-то особой диете, на стоит всё принимать на веру. Лучше поискать дополнительные материалы, желательно от авторитетных источников. А ещё лучше проконсультироваться с медиками, чтобы не нанести себе вред.
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