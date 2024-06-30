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Posted 30 июня, 11:32

Published 30 июня, 11:32

Modified 10 сентября, 03:15

Updated 10 сентября, 03:15

Стильные элементы женской одежды

Названы самые трендовые элементы женского гардероба в 2024 году

30 июня 2024, 11:32
Фото: 1MI
Стильные элементы женской одежды
Узнайте, какие расцветки и фасоны популярны этим летом. Подробнее — в материале Newia.

Как известно, модные тенденции стремительны и цикличны. Каждая женщины вне зависимости от возраста и вкусовых предпочтений в одежде хочет быть выглядеть стильно и притягательно. При быстрой смене трендов тяжело уследить за тем, что модно на сегодняшний день. Рассказываем, что украсит вас этим летом.

Юбки необычных расцветок

Шотландский принт является одним из самых трендовых расцветок юбокШотландский принт является одним из самых трендовых расцветок юбок
Шотландский принт является одним из самых трендовых расцветок юбок. Фото: Изображение Midjourney

Юбка — один из самых распространенных элементов одежды в летний сезон. В 2024 году самыми выгодными и стильными принтами считаются зебровый, змеиный, гороховый и шотландский.

При этом длина юбки может быть любой. В тренде находятся как мини, так и макси модели.

Оверсайз пиджак

Пиджак может стать отличным решением для рабочего дняПиджак может стать отличным решением для рабочего дня
Пиджак может стать отличным решением для рабочего дня. Фото: Изображение Midjourney

Если вы хотите выглядеть не только модно, но и элегантно, то пиджак — это отличное решение. В нем вы сможете пойти на работу, отправиться в кафе или просто прогуляться по улице.

Чтобы выглядеть стильно, следует правильно выбрать модель пиджака. Так, на сегодняшний день самыми трендовыми являются оверсайз-фасоны, которые не только скроют несовершенства фигуры, но и сделают силуэт более строгим.

Леопардовые платья

В 2024 году в моду вновь вернулся леопардовый принтВ 2024 году в моду вновь вернулся леопардовый принт
В 2024 году в моду вновь вернулся леопардовый принт. Фото: Изображение Midjourney

Одним из самых трендовых принтов в 2024 году считывается леопардовый — он вновь вошел в моду после двухтысячных. Особенно привлекательными считаются платья подобной расцветки в самых разных моделях.

Чтобы сделать образ завершенным, добавьте аксессуары. Однако стоит учитывать, что они должны быть нейтральными и неяркими, иначе вы будете выглядеть аляписто.

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#Виктория Оврамец#Общество#Мода#Тренды#Тренды 2024#Женская одежда
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