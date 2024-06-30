Названы самые трендовые элементы женского гардероба в 2024 году

Posted 30 июня, 11:32
Published 30 июня, 11:32
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
Как известно, модные тенденции стремительны и цикличны. Каждая женщины вне зависимости от возраста и вкусовых предпочтений в одежде хочет быть выглядеть стильно и притягательно. При быстрой смене трендов тяжело уследить за тем, что модно на сегодняшний день. Рассказываем, что украсит вас этим летом.
Юбка — один из самых распространенных элементов одежды в летний сезон. В 2024 году самыми выгодными и стильными принтами считаются зебровый, змеиный, гороховый и шотландский.
При этом длина юбки может быть любой. В тренде находятся как мини, так и макси модели.
Если вы хотите выглядеть не только модно, но и элегантно, то пиджак — это отличное решение. В нем вы сможете пойти на работу, отправиться в кафе или просто прогуляться по улице.
Чтобы выглядеть стильно, следует правильно выбрать модель пиджака. Так, на сегодняшний день самыми трендовыми являются оверсайз-фасоны, которые не только скроют несовершенства фигуры, но и сделают силуэт более строгим.
Одним из самых трендовых принтов в 2024 году считывается леопардовый — он вновь вошел в моду после двухтысячных. Особенно привлекательными считаются платья подобной расцветки в самых разных моделях.
Чтобы сделать образ завершенным, добавьте аксессуары. Однако стоит учитывать, что они должны быть нейтральными и неяркими, иначе вы будете выглядеть аляписто.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14