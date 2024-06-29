Синдром хронической усталости — чем он отличается от приступов лени

Posted 29 июня, 19:04
Published 29 июня, 19:04
Modified 10 сентября, 03:04
Updated 10 сентября, 03:04
Ученые все еще пытаются выяснить природу этого заболевания, и к единому мнению они пока не пришли. Согласно одной из версий, синдром хронической усталости появляется в ситуации, когда организм переходит в режим стресса. Некоторые ученые утверждают, что это заболевание — разновидность невроза.
В целом синдром хронической усталости представляет собой реакцию организма на серьезные умственные и эмоциональные нагрузки. У человека попросту не остается сил на то, чтобы бороться с неприятностями по причине того, что в организме в избытке накапливается гормон стресса. Результат — частые простудные и другие заболевания, раздражительность.
Специалистам удалось выяснить, что синдром хронической усталости возникает в результате серьезного переутомления, по причине сниженного иммунитета. Свою роль играют неблагоприятная экологическая обстановка, а также психические и психологические расстройства — стресс, страх, депрессии. Также причиной может быть и нарушение питания.
Определить наличие синдрома хронической усталости бывает непросто, его симптомы часто путают с депрессией и даже с ленью. Однако речь идет о серьезном заболевании, поэтому его необходимо начинать вовремя лечить.
Как понять, что речь идет не о лени, а именно о синдроме хронической усталости? Если вы долго спали, но не чувствуете себя отдохнувшими, ощущаете сильную сонливость, испытываете приступы раздражения. Также стоит беспокоиться, если плохое настроение настигает вас безо всякого повода, если вы стали чаще болеть простудными заболеваниями. Вы можете стать невнимательными, а ваша работоспособность катастрофически снижается, и это тоже может быть симптомом хронической усталости. Насторожить должны головные, мышечные боли, проблемы со сном и провалы в памяти.
Для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу, для начала это может быть терапевт, который даст направление к узкому специалисту.
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