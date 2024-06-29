Синдром хронической усталости — чем он отличается от приступов лени

Как понять, что речь идет не о лени, а именно о синдроме хронической усталости? Если вы долго спали, но не чувствуете себя отдохнувшими, ощущаете сильную сонливость, испытываете приступы раздражения. Также стоит беспокоиться, если плохое настроение настигает вас безо всякого повода, если вы стали чаще болеть простудными заболеваниями. Вы можете стать невнимательными, а ваша работоспособность катастрофически снижается, и это тоже может быть симптомом хронической усталости. Насторожить должны головные, мышечные боли, проблемы со сном и провалы в памяти.