Кто из российских актеров покорил Голливуд?

Posted 30 июня, 09:58
Published 30 июня, 09:58
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
Мечта буквально каждого актера — попасть в Голливуд. Именно там артисты могут показать свои таланты на весь мир и стать знаменитыми. Но пробиться в массовую киноиндустрию получается далеко не у всех. Рассказываем истории российских актеров, которые смогли покорить Голливуд.
Юрий родился в Москве в 1980 году. В возрасте пяти лет он с семьей оказался в Канаде, но продолжал жить на две страны. Колокольников так хотел сниматься в кино, что сдал экзамены экстерном и поступил в Щукинское училище в возрасте 15 лет.
После окончания учебы Юрий вновь живет на две страны. Он ждет актерских предложений в России, но при этом пробует пробиться в киноиндустрию в Канаде. Первое время ему приходилось подрабатывать официантом, грузчиком и курьером, чтобы обеспечивать себя на Западе.
В 2014 году актеру улыбнулась удача — он стал единственным русским артистом, принятым в каст нашумевшего американского сериала «Игра престолов». После ему удалось сняться и в других западных проектах — например, боевике «Хантер Киллер», сериале «Американцы» и «Доводе» Кристофера Нолана.
Этот актер стал широко известен российской публике уже в 1990-х годах. В его фильмографии десятки картин — «Подмосковные вечера», «Статский советник», «Ликвидация», «Кандагар», «Распутин», «Экипаж» и другие.
С начала двухтысячных актер стал получать предложения сниматься на Западе. Так, первой серьезной работой Машкова стала роль в американском боевике «В тылу врага». После он также сыграл в фильмах «Шпионка» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».
В 2019 году актер заявил, что уходит из кино.
«Кино — это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому „кина не будет“, электричество кончилось», — отметил Машков.
С 2024 года является директором театра «Современник» в Москве.
Светлана является одной из самых известных и высокооплачиваемых российских актрис, однако она не захотела останавливаться на достигнутом. Ее голливудский дебют состоялся в детективном триллере «Шпион, выйди вон!».
Уже в 2013 году Ходченкова снялась в шестой части Людей Икс — фильме «Росомаха: Бессмертный». Она исполнила роль антагонистки Гадюки. Также актриса стала главной героиней триллера «Кровавая леди Батори», основанного на истории самой кровавой графини Европы.
Светлана продолжает играть в театре и сниматься в кино. В 2025 году на американской платформе Netflix должен выйти сериал «Анна К» — интерпретация известного романа Льва Толстого. В нем актриса исполнила главную роль.
Актер начал появляться на экранах с середины 1990-х годов и стремительно набирать популярность в киноиндустрии. Уже в 2008 году ему удалось сняться в американском боевике «Особо опасен», который в последствии получил две номинации на Оскар.
Но Хабенский не остановился на одной картине и пошел покорять Голливуд и дальше. Так, он успел сняться в фильмах «Шпион, выйди вон!» и «Черное море». Также актер сыграл в триллере «Война миров Z», но итоговые сцены с ним вырезали.
С 2021 года Константин возглавляет МХТ им. Чехова. Кроме того, актер занимается благотворительностью и другой общественной деятельностью.
Актер родился в Москве в 1965 году. Жижикин занимался цирковым искусством и был воздушным гимнастом, так в составе Московского цирка он уехал на гастроли в США.
В Голливуде ему удалось поработать со Стивеном Спилбергом, Квентином Тарантино, Джонни Деппом и Анджелиной Джоли. Как рассказывал Жижикин, именно Тарантино отметил его брутальную востребованную внешность.
Актер снялся в нескольких десятках зарубежных фильмов. Самые известные из них — «Кровавая работа», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Турист», «Защитник» и «Хантер Киллер».
При этом Жижикин не забыл о родине и также принимает участие в российских проектах. Он сыграл в «Мажоре», «Беспринципных» и «Постучись в мою дверь в Москве».
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