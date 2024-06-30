Кто из российских актеров покорил Голливуд?

Юрий родился в Москве в 1980 году. В возрасте пяти лет он с семьей оказался в Канаде, но продолжал жить на две страны. Колокольников так хотел сниматься в кино, что сдал экзамены экстерном и поступил в Щукинское училище в возрасте 15 лет.