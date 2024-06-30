Как перестать реагировать на критику на работе

Posted 30 июня, 14:45
Published 30 июня, 14:45
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
На самом деле начальник может высоко ценить вас как профессионала, но хочет помочь вам улучшить результаты, поэтому указывает на недочеты. Не стоит забывать, что иногда ситуация со стороны выглядит иначе и комментарий, кажущийся обидным, может помочь создать шедевр.
Кроме того, когда мы принимаем что-то на свой счет, часто работает еще один процесс — чтение мыслей. Это когда мы предполагаем, что знаем, что о нас думают другие.
Бросьте вызов негативным предположениям Постарайтесь рассмотреть ситуацию с разных точек зрения. Возможно, начальник просто старается помочь вам стать лучше.
Смените перспективу Попробуйте поставить себя на место другого человека. Например, если начальник уделил вам время, чтобы дать обратную связь, это может свидетельствовать о его заботе и желании помочь вам расти.
Фокусируйтесь на собственных усилиях Вместо того чтобы принимать критику близко к сердцу, обращайте внимание на свои усилия, намерения и конечные достижения. Это поможет вам стать менее чувствительным к критике и снизит вероятность того, что вы будете слишком глубоко принимать ее на свой счет.
Не стоит забывать, что и здоровая самокритика — это мощный инструмент личного роста, который помогает достигать большего и поддерживать гармоничное отношение к себе и окружающим. Она основывается на объективной оценке своих поступков и результатов, позволяя трезво взглянуть на ошибки и недостатки без излишней эмоциональной окраски.
В отличие от деструктивной самокритики, здоровая направлена на поиск решений и улучшений. Она помогает понять, что можно сделать лучше в следующий раз, а не концентрироваться на собственных промахах.
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