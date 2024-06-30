Как перестать реагировать на критику на работе

Фокусируйтесь на собственных усилиях Вместо того чтобы принимать критику близко к сердцу, обращайте внимание на свои усилия, намерения и конечные достижения. Это поможет вам стать менее чувствительным к критике и снизит вероятность того, что вы будете слишком глубоко принимать ее на свой счет.