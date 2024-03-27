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Posted 27 марта, 11:00

Published 27 марта, 11:00

Modified 9 сентября, 20:54

Updated 9 сентября, 20:54

6 советов для тех, кому все время не хватает времени

6 советов для тех, кому все время не хватает времени

27 марта 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
6 советов для тех, кому все время не хватает времени
Людям-многозадачникам, как известно, всегда не хватает времени. Они бы с удовольствием добавили себе дополнительные часы и минуты в сутках, но за неимением такой возможности им приходится довольствоваться изучением тайм-менеджмента, чтобы хоть как-то все успевать.

Планируйте свой день

Если вам постоянно не хватает времени, надо четко отвести под ту или иную деятельность определенное количество времени. Тогда вы будете точно знать, сколько у вас есть времени на сборы, на дорогу, на проведение планерки, переговоры и прочие дела.

Расставляйте приоритеты

В ходе работы могут возникать разные ситуации. Если возникла сложная задача, требующая немалого количества времени, не зависайте над ней. Пересмотрите план, подумайте, можно ли сначала сделать более легкие и быстрые задачи. Так вы не накопите гору дел и решите проблему в более комфортный период.

Если возникла сложная задача, требующая немалого количества времени, не зависайте над нейЕсли возникла сложная задача, требующая немалого количества времени, не зависайте над ней
Если возникла сложная задача, требующая немалого количества времени, не зависайте над ней. Фото: Изображение Midjourney

Избегайте перфекционизма

Часто из-за стремления сделать все идеально человек теряет много временного ресурса на исправление, корректировку, усовершенствование результата. Стоит ли оно того? Возможно, иногда от нас требуют хорошо сделанной качественной работы, а вовсе не идеального ее выполнения.

Не забивайте день делами под завязку

Важно понять: если вы, как машина, будете работать весь день без перерыва, надеясь как можно больше успеть, то точно не достигнете желаемого. А вот запланированные между делами перерывы — на чашку кофе, разговор с подругой, прогулку — лучший способ отвлечься, чтобы стать продуктивнее.

Не забивайте день делами под завязкуНе забивайте день делами под завязку
Не забивайте день делами под завязку. Фото: 1MI

Не бойтесь сказать «нет»

Иногда многозадачность возникает у человека из-за того, что он просто не может сказать «нет» боссу и коллегам и взваливает на себя очередную ношу, хотя вовсе не хочет этого, ведь не хватает времени на себя. Найдите в себе силы отказать, не нужно казаться всемогущим и помогать всем в ущерб своей личной жизни.

Поощряйте себя

Как использовать вечный дедлайн и нехватку времени себе во благо? Поощряйте себя за вовремя выполненную задачу. Можно устроить перерыв на кофе с любимым пирожным или купить себе обновку. Когда такая стимуляция войдет в привычку, вы начнете подсознательно стремиться к быстрому и качественному выполнению задач и управлять ценным ресурсом.

#Общество#Работа#Отдых#Все материалы авторов#Психология
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