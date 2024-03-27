6 советов для тех, кому все время не хватает времени

Posted 27 марта, 11:00
Published 27 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:54
Updated 9 сентября, 20:54
Если вам постоянно не хватает времени, надо четко отвести под ту или иную деятельность определенное количество времени. Тогда вы будете точно знать, сколько у вас есть времени на сборы, на дорогу, на проведение планерки, переговоры и прочие дела.
В ходе работы могут возникать разные ситуации. Если возникла сложная задача, требующая немалого количества времени, не зависайте над ней. Пересмотрите план, подумайте, можно ли сначала сделать более легкие и быстрые задачи. Так вы не накопите гору дел и решите проблему в более комфортный период.
Часто из-за стремления сделать все идеально человек теряет много временного ресурса на исправление, корректировку, усовершенствование результата. Стоит ли оно того? Возможно, иногда от нас требуют хорошо сделанной качественной работы, а вовсе не идеального ее выполнения.
Важно понять: если вы, как машина, будете работать весь день без перерыва, надеясь как можно больше успеть, то точно не достигнете желаемого. А вот запланированные между делами перерывы — на чашку кофе, разговор с подругой, прогулку — лучший способ отвлечься, чтобы стать продуктивнее.
Иногда многозадачность возникает у человека из-за того, что он просто не может сказать «нет» боссу и коллегам и взваливает на себя очередную ношу, хотя вовсе не хочет этого, ведь не хватает времени на себя. Найдите в себе силы отказать, не нужно казаться всемогущим и помогать всем в ущерб своей личной жизни.
Как использовать вечный дедлайн и нехватку времени себе во благо? Поощряйте себя за вовремя выполненную задачу. Можно устроить перерыв на кофе с любимым пирожным или купить себе обновку. Когда такая стимуляция войдет в привычку, вы начнете подсознательно стремиться к быстрому и качественному выполнению задач и управлять ценным ресурсом.
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