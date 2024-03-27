6 советов для тех, кому все время не хватает времени

Иногда многозадачность возникает у человека из-за того, что он просто не может сказать «нет» боссу и коллегам и взваливает на себя очередную ношу, хотя вовсе не хочет этого, ведь не хватает времени на себя. Найдите в себе силы отказать, не нужно казаться всемогущим и помогать всем в ущерб своей личной жизни.