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Posted 21 мая, 12:26

Published 21 мая, 12:26

Modified 9 сентября, 23:23

Updated 9 сентября, 23:23

Детские травмы, в которых виноваты взрослые: 5 частых ошибок родителей

Детские травмы, в которых виноваты взрослые: 5 частых ошибок родителей

21 мая 2024, 12:26
Фото: Изображение Midjourney
Детские травмы, в которых виноваты взрослые: 5 частых ошибок родителей
Психологические проблемы во взрослой жизни часто являются следствием неправильного обращения родителей с детьми. Как детские травмы мешают нам жить и как не допустить ошибок в воспитании собственного ребенка?

Нехватка любви

Отсутствие любви и нехватка внимания со стороны родителей приводят к детским переживаниям и комплексам. Во взрослой жизни эта травма будет мешать построить нормальные отношения: человеку будет сложно управлять своими эмоциями и распознавать чувства других людей. Такие дети часто становятся жертвами абьюзеров, потому что не могут отличить любовь от манипуляций.

Гиперопека и гиперконтроль

Родители решают всё: что съесть, как одеться, с кем дружить, какое хобби выбрать. Они берут на себя решение всех проблем, в том числе отношения со сверстниками. Последствия такой детской травмы — беспричинная тревожность и беспокойство. Такие люди зачастую инфантильны и легко поддаются влиянию других, им трудно самостоятельно построить карьеру и отношения.

Родители решают всё: что съесть, как одеться, с кем дружить, какое хобби выбратьРодители решают всё: что съесть, как одеться, с кем дружить, какое хобби выбрать
Родители решают всё: что съесть, как одеться, с кем дружить, какое хобби выбрать. Фото: Изображение Midjourney

Критика и наказания

Доказано, что дети, которых хвалят часто, более успешны во взрослой жизни. Любые негативные слова и действия приводят к детской травме. Унижение, крик, насилие нарушает связь между родителем и ребенком. Во взрослой жизни начинаются психологические проблемы: постоянная депрессия, неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности.

Завышенные стандарты

Неудовлетворенный своими жизненными успехами родитель, может перенести свои ожидания и мечты на ребенка. Он требует, чтобы потомок непременно был отличником, послушным и воспитанным, ходил в кружки и добивался только лучших результатов. Это формирует у маленького человека комплекс неполноценности. Впоследствии такая детская травма приводит к неврозу и постоянной неудовлетворенности собой.

Неудовлетворенный своими жизненными успехами родитель, может перенести свои ожидания и мечты на ребенкаНеудовлетворенный своими жизненными успехами родитель, может перенести свои ожидания и мечты на ребенка
Неудовлетворенный своими жизненными успехами родитель, может перенести свои ожидания и мечты на ребенка. Фото: Изображение Midjourney

Неуважение к личному пространству

Даже у маленького человека есть право на собственное личное пространство. Нельзя входить в комнату ребенка без стука, обыскивать его карманы и ящики. Это вызовет недоверие со стороны ребенка и заставит его замкнуться в себе. Детская травма перейдет во взрослую жизнь — человек не сможет доверять людям и выстраивать дружеские и рабочие отношения.

#Общество#Дети#Семья#Все материалы авторов#Психология
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