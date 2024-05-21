Детские травмы, в которых виноваты взрослые: 5 частых ошибок родителей

Posted 21 мая, 12:26
Published 21 мая, 12:26
Modified 9 сентября, 23:23
Updated 9 сентября, 23:23
Отсутствие любви и нехватка внимания со стороны родителей приводят к детским переживаниям и комплексам. Во взрослой жизни эта травма будет мешать построить нормальные отношения: человеку будет сложно управлять своими эмоциями и распознавать чувства других людей. Такие дети часто становятся жертвами абьюзеров, потому что не могут отличить любовь от манипуляций.
Родители решают всё: что съесть, как одеться, с кем дружить, какое хобби выбрать. Они берут на себя решение всех проблем, в том числе отношения со сверстниками. Последствия такой детской травмы — беспричинная тревожность и беспокойство. Такие люди зачастую инфантильны и легко поддаются влиянию других, им трудно самостоятельно построить карьеру и отношения.
Доказано, что дети, которых хвалят часто, более успешны во взрослой жизни. Любые негативные слова и действия приводят к детской травме. Унижение, крик, насилие нарушает связь между родителем и ребенком. Во взрослой жизни начинаются психологические проблемы: постоянная депрессия, неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности.
Неудовлетворенный своими жизненными успехами родитель, может перенести свои ожидания и мечты на ребенка. Он требует, чтобы потомок непременно был отличником, послушным и воспитанным, ходил в кружки и добивался только лучших результатов. Это формирует у маленького человека комплекс неполноценности. Впоследствии такая детская травма приводит к неврозу и постоянной неудовлетворенности собой.
Даже у маленького человека есть право на собственное личное пространство. Нельзя входить в комнату ребенка без стука, обыскивать его карманы и ящики. Это вызовет недоверие со стороны ребенка и заставит его замкнуться в себе. Детская травма перейдет во взрослую жизнь — человек не сможет доверять людям и выстраивать дружеские и рабочие отношения.
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