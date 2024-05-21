Детские травмы, в которых виноваты взрослые: 5 частых ошибок родителей

Даже у маленького человека есть право на собственное личное пространство. Нельзя входить в комнату ребенка без стука, обыскивать его карманы и ящики. Это вызовет недоверие со стороны ребенка и заставит его замкнуться в себе. Детская травма перейдет во взрослую жизнь — человек не сможет доверять людям и выстраивать дружеские и рабочие отношения.