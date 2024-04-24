Что такое колесо баланса жизни и как оно помогает жить полной жизнью

Posted 24 апреля, 10:39
Published 24 апреля, 10:39
Modified 9 сентября, 22:14
Updated 9 сентября, 22:14
Под колесом баланса понимают особый инструмент, технику, при помощи которой можно оценить свою жизнь и посмотреть на положение дел под другим углом. В частности, по колесу баланса можно определить, устраивает ли человека его семья и отношения внутри нее, положение в обществе и место в жизни.
Методику, основанную на составлении колеса баланса, используют в работе психологи, к ней часто прибегают эзотерики и адепты различных практик по саморазвитию. Колесо баланса помогает определиться с целями на будущее, определить вектор и направление дальнейшего развития.
Колесо баланса представляет собой круг. Он делится на несколько разных секторов, и каждый из них — это отражение той или иной сферы жизни. К примеру, определенный сектор может отвечать за здоровье, как ментальное, так и физическое, другой — за финансы, третий — за карьеру, а четвертый — за отношения с противоположным полом. При помощи колеса баланса человек получает возможность оценить наполненность того или иного сектора, и оценить конкретную сферу своей жизни с точки зрения достижений, успехов.
Согласно используемым сегодня методам, колесо баланса делится либо на восемь, либо на 12, либо на 16 секторов — все зависит от количества сфер жизни, которым нужно уделить внимание.
В каких случаях может помочь колесо баланса? К примеру, если карьера застопорилась и перспективы дальнейшего развития отсутствуют, либо если человек работает много, однако на его благосостоянии это никак не отражается. Колесо баланса поможет понять, что внимание стоит уделить личной жизни, семье или состоянию здоровья — по наполненности соответствующих секторов.
Каждый из секторов нужно поделить на десять частей, при этом одна заполненная часть — значит, человек удовлетворен положением дел в ней минимально, две части — удовлетворение есть, но его мало, и так до десяти. Важно дать себе ответ на вопрос, что именно нужно понимать под идеальным положением дел. К примеру, это могут быть гармоничные отношения с супругом или заработная плата, составляющая конкретную и вполне определенную сумму.
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