Что такое колесо баланса жизни и как оно помогает жить полной жизнью

Каждый из секторов нужно поделить на десять частей, при этом одна заполненная часть — значит, человек удовлетворен положением дел в ней минимально, две части — удовлетворение есть, но его мало, и так до десяти. Важно дать себе ответ на вопрос, что именно нужно понимать под идеальным положением дел. К примеру, это могут быть гармоничные отношения с супругом или заработная плата, составляющая конкретную и вполне определенную сумму.