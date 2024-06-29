Получить загар и не обгореть: как выбрать солнцезащитный крем с SPF

Posted 29 июня, 12:40
Published 29 июня, 12:40
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
В летний сезон особенно важно следить за состоянием кожи и воздействием солнечных лучей на нее. Под влиянием ультрафиолета организм вырабатывает меланин — фермент, придающий коже тот самый коричневый оттенок. Но в погоне за красивым загаром можно навредить организму и ускорить старение тела. Рассказываем, как выбрать солнцезащитный крем и обезопасить себя в летний период.
Первое, на что следует обратить внимание перед покупкой SPF крема — это личный фенотип. От него зависит естественная подверженность организма к солнечным лучам. Так, светлокожие люди больше подвержены ожогам ультрафиолета и развитию рака кожи. Им стоит выбирать крем с высоким значением SPF — например, фактор защиты 50.
Смуглый человек переживает воздействие солнечных людей легче. Также такие люди лучше загорают — новый оттенок ложится на кожу равномерно. Подобному фенотипу следует пользоваться SPF со значением от 20 до 30.
Также следует изучить надписи на солнцезащитном средстве. Особенное внимание уделите аббревиатурам UVB и UVA.
UVB-излучение проникает в верхние слои кожи, тем самым вызывая сухость, воспаление и солнечный ожог на эпидермисе.
А вот спектр UVA оказывается более глубоко, что способствует повреждению коллагеновых волокон и сосудов. Именно из-за этого излучения кожа быстрее стареет, а вероятность развития меланомы повышается.
Солнцезащитные средства имеют самые разные структуры. Так, вы можете наносить на кожу крем, спрей, гель или твердый стик.
Крем отлично подойдет для сухой кожи, в особенности его удобно использовать на лице.
Спреем удобно пользоваться детям — подобная структура не пугает ребенка и отличается простотой нанесения.
Гель следует выбрать в том случае, если на вашем теле множество участков с густым волосяным покровом.
Твердый стик подойдет для труднодоступных и чувствительных участков на лице — например, кожи вокруг губ и глаз.
При выборе солнцезащитных средств следует определить, в какое время года вы собираетесь его наносить. Также на SPF будет влиять местность, в которой вы живете.
Так, если у вас светлый фенотип и в вашем городе солнце светит в вашем городе часто, присмотритесь к средствам с высоким SPF в большом объеме и используйте их каждый день. Так вы защитите кожу от ежедневного воздействия ультрафиолета.
Каждое средство с SPF имеет свою степень водостойкости. Если вы предпочитаете использовать защиту от солнечных лучей при отдыхе на пляже, следует выбирать водостойкие текстуры.
При обычном выходе на улицу или нанесении макияжа подойдут неводостойкие средства. Стоит учитывать, что их придется часто обновлять, иначе кожа перестанет быть защищенной.
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