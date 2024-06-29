Обезьяна, белка-летяга или сурикат: какое экзотическое и милое животное завести дома

Posted 29 июня, 10:55
Published 29 июня, 10:55
Modified 10 сентября, 03:14
Updated 10 сентября, 03:14
Чаще всего россияне заводят кошек, собак или грызунов в качестве домашних питомцев. Эти животные уже давно стали привычными для общества и полюбились миллионам человек. Однако на сегодняшний день популярность для домашнего содержания набирают самые разные экзотические животные. В то время как одни решаются завести енота, другие принимают в семью питона. Рассказываем, каких необычных и милых питомцев можно приобрести в России.
Это маленькое африканское животное является своеобразной помесью обезьяны и лемура. Питомец отличается большими глазами, высокими ушами и мягкой шерстью.
Малыши любят бегать, прыгать и другие активности, поэтому для комфортных условиях проживания им понадобится просторная клетка размером от 1×2×1,5 метра. Так как животное привыкло жить на деревьях, в его домике должно быть много веток и этажей.
Галаго — всеядный зверек. Он с радостью будет есть овощи, фрукты, вареные яйца и мясо. Чтобы не навредить желудку питомца, не следует кормить приматообразного жареной, соленой и острой едой.
Стоимость животного в России начинается от 100 тысяч рублей. Приобрести зверька можно только через сайты и объявления специальных заводчиков, так как в целях продажи галаго решаются разводить единицы.
В естественной среде грызуны встречаются в лесах Европы, Азии и Северной Америки. Эти животные могут довольно быстро адаптироваться к непривычному им домашнему содержанию, если хозяин приложит должные усилия.
Так, белке летяге понадобится просторная клетка или даже отдельная комната. Питомец будет очень активным и энергичным, поэтому для него очень важно иметь много свободного места.
Как и галаго, эти зверьки обитают на деревьях, следовательно, хозяева должны построить новому члену своей семьи различные конструкции, на которых он сможет развлекаться и выполнять длинные прыжки. Кроме того, важно не забывать про один из важнейших инстинктов белки — животное накапливает запасы и прячет их по разным местам. У питомца должно быть территория, пригодная для этого.
Питаются летяги должно быть основано на привычных для нее растительных и животных веществах. Например, зверек предпочитает молодые побеги лиственных деревьев, семена, червяков, жуков.
На популярных платформах объявлений можно найти предложения купить питомца от 5 тысяч рублей. Такую стоимость назначают хозяева животных, которые просто хотят их отдать в добрые руки. Профессиональные заводчики же продают белок летяг от 10 тысяч рублей.
Другим африканским животным, которого стали чаще заводить россияне, стал сурикат. Эти зверьки напоминают сусликов и привлекают россиян забавным внешним видом. Мангустовые издают необычные звуки и в целом являются очень общительными питомцами, но прежде чем планировать их покупку, стоит узнать больше об их режиме жизни.
В естественной среде обитания сурикаты живут группами. Как домашних питомцев их должно быть несколько, иначе зверек будет чувствовать себя одиноко. Животным не понадобится клетка, так как они гиперактивны и не могут существовать в небольших замкнутых пространствах.
Также для зверьков нужно сделать песочницу. Для них подобная местность является привычной, им свойственно валяться в песке и играть там друг с другом.
Сурикаты едят сырое и вяленое мясо, овощи и фрукты. Также в питание можно включить специальные корма и лакомства из насекомых.
Зверьков можно купить от 10 тысяч рублей за особь. Стоит учитывать, что придется потратить намного больше, так как животному понадобится пара.
Миниатюрная лиса обитает в пустынях Северной Африки. Фенек предпочитает жить парами и не любит одиночество, чем отличается от обычных лисиц. Вес животного максимально достигает 1,5 килограмм, а его отличительная особенность — прыжки в длину до 20 метров.
Феньку нужно выделить большую просторную клетку или вовсе отдать во владение комнату. Лисе тяжело находиться одной, поэтому ей следует жить в паре или с другим видом животного — она довольно быстро найдет общий язык. Стоит учитывать, что фенек — это ночной зверь, которому свойственно рыть норы и активничать в темное время суток.
Рацион лисы состоит из насекомых, птиц, яиц, грызунов и корешков растений. Также в питание фенька можно включить сухофрукты и специальные витамины.
Приобрести животное сможет далеко не каждый россиянин. Так, стоимость особи начинается от 150 тысяч рублей. Кроме того, в бюджет стоит закладывать расходы на уход и содержание зверька.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14