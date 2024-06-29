Обезьяна, белка-летяга или сурикат: какое экзотическое и милое животное завести дома

Чаще всего россияне заводят кошек, собак или грызунов в качестве домашних питомцев. Эти животные уже давно стали привычными для общества и полюбились миллионам человек. Однако на сегодняшний день популярность для домашнего содержания набирают самые разные экзотические животные. В то время как одни решаются завести енота, другие принимают в семью питона. Рассказываем, каких необычных и милых питомцев можно приобрести в России.