6 фраз, которые родители не должны говорить дочерям

Девочкам часто запрещают проявлять силу или защищаться, что делает их уязвимыми. Научите дочь отстаивать свои границы и показывать эмоции, когда ей делают больно. Будьте на её стороне и дайте понять, что она всегда может рассчитывать на вашу поддержку.