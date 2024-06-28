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Posted 28 июня, 14:12

Published 28 июня, 14:12

Modified 10 сентября, 03:12

Updated 10 сентября, 03:12

6 фраз, которые родители не должны говорить дочерям

28 июня 2024, 14:12
Родители всегда желают своим дочерям самого лучшего, но иногда даже безобидные на первый взгляд слова могут нанести вред. Эти фразы могут подорвать уверенность девочки в себе и вызвать комплексы в будущем.

1. «Это занятие для мальчиков»

Дети сами не выбирают игрушки и занятия по полу — это делают за них взрослые. Девочка, играющая в машинки, может стать инженером, а мальчик с куклой — ветеринаром. Позвольте дочери выбирать свои интересы, развивая разные навыки.

2. «Девочки так не поступают»

Девочкам часто запрещают проявлять силу или защищаться, что делает их уязвимыми. Научите дочь отстаивать свои границы и показывать эмоции, когда ей делают больно. Будьте на её стороне и дайте понять, что она всегда может рассчитывать на вашу поддержку.

3. «Ты же девочка!»

Не привязывайте поведение ребёнка к его полу. Лучше объясните, почему важно соблюдать определённые правила. Например, «Не вытирай руки о скатерть, возьми салфетку». Учите детей вести себя цивилизованно, а не следовать гендерным стереотипам.

4. «Дай лучше я сделаю»

Не делайте всё за ребёнка. Пусть девочка учится справляться с задачами самостоятельно. Это помогает развивать уверенность в своих силах. Доверяйте ей сначала простые задачи, постепенно усложняя их.

5. «Синий цвет и короткая стрижка — для мальчиков»

Позвольте дочери выбирать, что ей нравится. Длинные волосы и платья не всегда удобны, а короткая стрижка и брюки могут быть практичнее. Учитывайте её желания и предоставляйте свободу выбора в одежде и занятиях.

6. «Почему 4, а не 5?»

Оценки не всегда отражают реальный уровень знаний. Поддерживайте дочь в разных сферах жизни и помогайте развиваться. Спрашивайте, чего она сама хочет достичь и поддерживайте ее цели, написал Marieclaire.ru.

Важно: Поддерживайте свою дочь в её интересах, будь то игра в машинки, спорт или творчество. Давайте ей возможность быть разной, помогая развиваться гармонично и уверенно.

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#Ольга Земскова#Дети#Все материалы авторов#Родители#Полезные советы
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