6 фраз, которые родители не должны говорить дочерям

Posted 28 июня, 14:12
Published 28 июня, 14:12
Modified 10 сентября, 03:12
Updated 10 сентября, 03:12
Дети сами не выбирают игрушки и занятия по полу — это делают за них взрослые. Девочка, играющая в машинки, может стать инженером, а мальчик с куклой — ветеринаром. Позвольте дочери выбирать свои интересы, развивая разные навыки.
Девочкам часто запрещают проявлять силу или защищаться, что делает их уязвимыми. Научите дочь отстаивать свои границы и показывать эмоции, когда ей делают больно. Будьте на её стороне и дайте понять, что она всегда может рассчитывать на вашу поддержку.
Не привязывайте поведение ребёнка к его полу. Лучше объясните, почему важно соблюдать определённые правила. Например, «Не вытирай руки о скатерть, возьми салфетку». Учите детей вести себя цивилизованно, а не следовать гендерным стереотипам.
Не делайте всё за ребёнка. Пусть девочка учится справляться с задачами самостоятельно. Это помогает развивать уверенность в своих силах. Доверяйте ей сначала простые задачи, постепенно усложняя их.
Позвольте дочери выбирать, что ей нравится. Длинные волосы и платья не всегда удобны, а короткая стрижка и брюки могут быть практичнее. Учитывайте её желания и предоставляйте свободу выбора в одежде и занятиях.
Оценки не всегда отражают реальный уровень знаний. Поддерживайте дочь в разных сферах жизни и помогайте развиваться. Спрашивайте, чего она сама хочет достичь и поддерживайте ее цели, написал Marieclaire.ru.
Важно: Поддерживайте свою дочь в её интересах, будь то игра в машинки, спорт или творчество. Давайте ей возможность быть разной, помогая развиваться гармонично и уверенно.
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