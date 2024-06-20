Говорить «нет»: учим ребёнка отстаивать личные границы

Человек, который не ощущает личных границ, не осознает также своей ценности. Он также не в состоянии распоряжаться собственной жизнью, так как вынужден делать не то, что хочет он, а то, что хотят от него окружающие. Если ребенок не умеет защищать свои личные границы, то со временем он начнет болеть, у него могут появиться искаженные убеждения, которые впоследствии могут стать причиной неосознанной жестокости.