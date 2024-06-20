Говорить «нет»: учим ребёнка отстаивать личные границы

Posted 20 июня, 08:16
Published 20 июня, 08:16
Modified 10 сентября, 02:38
Updated 10 сентября, 02:38
Человек, который не ощущает личных границ, не осознает также своей ценности. Он также не в состоянии распоряжаться собственной жизнью, так как вынужден делать не то, что хочет он, а то, что хотят от него окружающие. Если ребенок не умеет защищать свои личные границы, то со временем он начнет болеть, у него могут появиться искаженные убеждения, которые впоследствии могут стать причиной неосознанной жестокости.
Примеров, когда родители нарушают личные границы ребенка, можно привести великое множество. Например, ребенка насильно заставляют доедать пищу до конца, хотя он уже наелся, или есть то, что ему не нравится. Кроме того, нередко родители из самых лучших побуждений навязывают ребенку кружки или спортивные секции, которые ему не нравятся, и при этом не дают заниматься любимым делом под предлогом того, что «нечего страдать ерундой».
Кроме того, у ребенка может не быть своего личного пространства в доме — например, своего собственного стола для того, чтобы делать уроки, читать или, к примеру, клеить модели самолетов.
Как рассказала детский мотиватор и магистр-профориентолог Вероника Семенцова онлайн-изданию dobro.press, уважать личные границы ребенка родители должны с юного возраста.
«С самого рождения младенец заявляет о своих желаниях. И необходимо разрешить ему проявлять свои чувства и эмоции. И грамотно работать с ними», — пояснила эксперт.
А еще, когда ребенок подрастет, нужно объяснить ему важность отстаивания своих личных границ. Например, рассказать, что если он не хочет с кем-то делиться игрушкой, то он и не обязан этого делать. Кроме того, нелишне интересоваться его мнением по поводу одежды, еды или планов на выходные.
По мнению Вероники Семенцовой, ребенка также следует с малых лет научить не бояться того, что он может не оправдать чьих-то ожиданий или расстроить кого-то отказом. Она подчеркнула, что уверенность в своем «нет» начинается именно с адекватной самооценки.
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