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Posted 28 июня, 13:02

Published 28 июня, 13:02

Modified 10 сентября, 03:14

Updated 10 сентября, 03:14

У Майкла Джексона обнаружен крупный долг

28 июня 2024, 13:02
Известный американский артист Майкл Джексон умер, не успев рассчитаться с долгами. В соответствии с судебной документацией, по состоянию на 2009 год долг певца составлял пятьсот миллионов долларов.

Как рассказали распорядители имуществом знаменитости, кредиторы к концу жизни певца предъявляли претензии к самым крупным его активам. В то же время начисление процента на часть долга осуществлялась по очень высоким ставкам, пишет gazeta.ru.

Уточняется, что информация о долгах артиста указана в заявлении, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Уточняется, что в 2018 году средства из имущества певца ушли на оплату услуг адвокатов. Кредиторы подали против Майкла Джексона шестьдесят пять исков. Основная часть претензий была разрешена или урегулирована.

Напомним, музыкант скончался в 2009 году на 51-м году жизни. Он является 13-кратным обладателем премий «Грэмми». Его два раза включали в Зал славы рок-н-ролла.

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