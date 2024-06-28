У Майкла Джексона обнаружен крупный долг

Уточняется, что информация о долгах артиста указана в заявлении, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Уточняется, что в 2018 году средства из имущества певца ушли на оплату услуг адвокатов. Кредиторы подали против Майкла Джексона шестьдесят пять исков. Основная часть претензий была разрешена или урегулирована.