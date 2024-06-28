У Майкла Джексона обнаружен крупный долг

Posted 28 июня, 13:02
Published 28 июня, 13:02
Modified 10 сентября, 03:14
Updated 10 сентября, 03:14
Как рассказали распорядители имуществом знаменитости, кредиторы к концу жизни певца предъявляли претензии к самым крупным его активам. В то же время начисление процента на часть долга осуществлялась по очень высоким ставкам, пишет gazeta.ru.
Уточняется, что информация о долгах артиста указана в заявлении, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Уточняется, что в 2018 году средства из имущества певца ушли на оплату услуг адвокатов. Кредиторы подали против Майкла Джексона шестьдесят пять исков. Основная часть претензий была разрешена или урегулирована.
Напомним, музыкант скончался в 2009 году на 51-м году жизни. Он является 13-кратным обладателем премий «Грэмми». Его два раза включали в Зал славы рок-н-ролла.
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