Они покорили Нью-Йорк и Париж: истории российских моделей, прославившихся на весь мир

Posted 29 июня, 12:05
Published 29 июня, 12:05
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
Российские девушки считаются одними из самых красивых в мире. В начале двухтысячных в стране можно было найти сотни тысяч красавиц с модельными данными, однако выбиться на мировой подиум из смогли единицы. Рассказываем, какие соотечественницы встали в один ряд с Жизель Бундхен, Адрианой Лимой и Мирандой Керр.
Сейчас Наталья не просто модель с мировым именем, но и счастливая мать, филантроп и жена одного из богатейших бизнесменов Европы. Однако в подростковом возрасте девушка совсем не могла представить, что ее жизнь сложится таким образом.
Водянова родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород) в 1982 году. Она воспитывалась в большой семье — у Натальи три младших сестры. Девушке пришлось помогать своей семье, которая не только имела материальные проблемы, но и растила дочь Оксану с аутизмом и ДЦП.
До того, как строить карьеру модели, Наталья торговала с матерью на рынке. Тогда девушка и не могла подумать, что через несколько лет она станет лицом нескольких домов моды мирового значения. В возрасте 15 лет Водянова попала в одно из модельных агентство своего города, где ее и заметили французские скауты.
В Париже и началась ее головокружительная карьера. Вскоре девушка стала музой Тома Форда, Жана-Поля Готье и Кельвина Кляйна. В начале и середине двухтысячных Наталья успела поработать со всеми мировыми домами моды. А в 2003 году девушка даже вошла в рейтинг 300 богатейших людей Великобритании.
Уже к 2007 году модель решила частично приостановить карьеру и посвятить себя воспитанию детей. В последствии у Водяновой родились четыре сына и одна дочь. Но Наталья не ограничилась на семейных делах — она активно занималась благотворительностью и основала фонд «Обнаженные сердца», поддерживающий детей с особенностями развития и их родителей.
История успеха этой модели началась в 2005 году в Москве. 20-летняя Александра попала на модные подиумы благодаря творчеству своего мужа Игоря Вишнякова, который работал фотографом и отослал ее снимки в международное модельное агентство IMG.
Уже через две недели девушка открывала показ бренда Prada в Милане. За время успешной карьеры модель успела поработать с Gucci, Dior, Valentino, Givenchy, Louis Vuitton, Ralph Lauren и другими известнейшими домами моды.
Пивоварова активно пропагандирует здоровый образ жизни. Так, блондинка не употребляет алкоголь и вредную пищу, является вегетарианкой, соблюдает четкий режим сна и минимизирует количество косметических средств.
Сейчас у Александры две дочки — Миа и София. Материнство не помешало модели заниматься любимым делом. Она участвует в модных проектах, пишет картины и выходит в свет.
Икона модной индустрии известна каждому представителю молодого поколения в России. Девушка родилась в небольшом городе Еманжелинск Челябинской области в 1986 году. В 14 лет у девушки умер отец, поэтому ей пришлось материально помогать своей семье.
В 2004 году Ирина приняла участие в челябинском конкурсе красоты и одержала победу. Там ее и заметил известный модельный скаут Гия Джикидзе, ранее работавший с Натальей Водяновой и Евгенией Володиной. Уже в следующем году Шайхлисламова отправилась в Европу.
За свою карьеру модель завоевала множество титулов и добилась высоких достижений. Так, Ирине удалось стать первой россиянкой, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, получить статус иконы модной индустрии и стать лицом десятков мировых брендов.
Но девушка не ограничилась модными подиумами и обложками глянцевых журналов. Шейк помогает родному Еманжелинску и выступает послом благотворительной организации «Помоги», которая поддерживает больных детей. В 2017 году Ирина родила от американского актера Брэдли Купера дочь Лею.
Обаятельная блондинка родилась в Магадане в 1992 году. Ее детство прошло в Москве, куда решила переехать семья девушка. Именно в столице Александра отправилась на кастинг модельного агентства. Уже в 14 лет Лусс заключила свой первый контракт и через два года стала известна широкой публике благодаря показу Алены Ахмадуллиной.
В 2012 году модель снялась для каталога Bohemique, снимки из которого заметил именитый модельер Карл Лагерфельд. Так девушке предложили новый контракт с Chanel. За свою успешную карьеру Лусс приняла участие в показах самых известных домов моды и завоевала любовь публики благодаря яркому и холодному образу.
Также модель успела попробовать себя в роли актрисы. Она снялась в фильмах «Валериан и город тысячи планет» и «Анна» французского режиссера Люка Бессона. Ее коллегами по цеху стали Кара Делевинь, Рианна, Киллиан Мерфи, Люк Эванс и Итан Хоук.
Девушка до сих пор принимает участие в показах, рекламных кампаниях и снимается в кино. При этом Лусс скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.
Уроженка Перми родилась в 1985 году под именем Наталья Полевщикова. Уже в 15 лет она состояла в модельном агентстве Grace Models, директор которого и предложила поучаствовать девушке в конкурсе от миланского агентства. Наталья заняла второе место и стала известна скаутам.
После окончания школы Наташа подписала контракт с престижным нью-йоркским модельным агентством. В 18 лет девушка оказалась на Парижской неделе моды. В следующем сезоне модель выполнила около 50 показов, за что ее окрестили «королевой моды».
Поли представляла все известные бренды и снималась для популярных глянцевых журналов. Французское издание Vogue включило блондинку в число 30 лучших моделей двухтысячных.
С 2011 года девушка состоит в браке с бизнесменом Питером Баккером. Они воспитывают двоих детей — дочь Александру Кристину и сына Эдриана Грея.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14