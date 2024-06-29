Они покорили Нью-Йорк и Париж: истории российских моделей, прославившихся на весь мир

До того, как строить карьеру модели, Наталья торговала с матерью на рынке. Тогда девушка и не могла подумать, что через несколько лет она станет лицом нескольких домов моды мирового значения. В возрасте 15 лет Водянова попала в одно из модельных агентство своего города, где ее и заметили французские скауты.