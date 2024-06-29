Усвоить урок любви: что такое кармические отношения и почему о них все говорят

Posted 29 июня, 10:53
Published 29 июня, 10:53
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
С проблемами в отношениях или тяжелой любовью сталкиваются многие люди. Однако даже после расставания пары вновь сходятся, не могут отпустить друг друга и находятся в созависимости. Подобные эмоциональные качели — это кармические отношения, то есть, своеобразный жизненный урок, который должны усвоить партнеры. Рассказываем, по каким признакам можно определить такие отношения и что делать, если связь не получается прервать.
С точки зрения доказательной психологии такого понятия как «кармические отношения» в целом не существует. Однако на своем личном опыте созависимые партнеры выделяют несколько признаков, по которым можно понять, что ваша любовь скорее является уроком, а не здоровой близостью.
Кармические партнеры нередко расстраивают друг друга. Это не просто бытовые ссоры, а тяжелые конфликты, прямо как из фильмов. При этом поводом для любовной драмы может стать абсолютно все — от непомытой посуды до ревности.
В таких отношениях оба человека думают, что им не нравится получать своеобразные удары судьбы, но на самом деле в глубине души партнеры хотят «ярче» чувствовать любовь, поэтому прибегают к нездоровым методам.
Кармические партнеры не могут друг без друга. Даже если они причинили друг другу моральную боль, поссорились или чувствуют обиду, в конечном итоге пара все равно будет вместе.
Такие люди ставят отношения на первое месте место в жизни, поэтому на их общее моральное состояние влияет именно партнер. В конечном итоге пристрастие к другому человеку разрушает другие сферы жизни. Часто кармические отношения мешают развитию карьеры, дружеских отношений и самопознанию.
В нездоровых отношениях также присутствуют яркие эмоции, которые быстро сменяются от холода к вечной любви и наоборот.
Колебания от эйфории до апатии подсознательно нравятся партнерам, желающим отойти от скуки в своей жизни. За скуку они принимают здоровые отношения, когда чувства проявляются не так ярко, а над эмоциями главенствует холодный рассудок.
Другой важный признак кармических отношений — это усталость друг от друга. Если в здоровых отношениях партнеры влияют друг на друга в лучшую сторону и их перманентное состояние является положительным, то в созависимости это превращается в моральное истощение и нелюбовь к самому себе.
Кармические партнеры нередко прибегают к оскорблениям, манипуляциям, унижениям и обличению страхов друг друга, что провоцирует неприятную атмосферу в личной жизни. В последствии теплые чувства пары могут превращаться в неприязнь друг к другу.
Кармическим партнерам свойственно быстро влюбляться друг в друга. Они стремительно заводят отношения, съезжаются и планируют семью. При этом паре кажется, что это закономерный и продуманный процесс, который обязан случиться в это время.
Но на самом деле партнеры подвергаются эмоциям и ярким ощущениям от влюбленности, а не долгому обдумыванию и настоящему желанию связать жизнь с этим человеком. Это и способствует их быстрому развитию отношений.
Прекращение связи с кармическим партнером — очень сложный процесс. Когда люди понимают, что такие отношения приносят им больше боли, чем счастья, многие решаются на расставание. Однако их все равно тянет другу к другу и союз возобновляется.
Стоит отметить, что сам выход из кармических отношений и не является их завершением. Даже если вы больше не сошлись с человеком, это не значит, что любовный урок пройден. Кармическую связь можно разорвать несколькими способами.
Так, нужно не копить обиды. Чем быстрее вы отпустите бывшего партнера с любовью и спокойными чувствами, тем скорее вы отработаете кармический долг. Не стоит мстить человеку, обижать в ответ или некрасиво поступать, так как зло вернется к вам обратно, а гиперфиксация на бывшем партнере будет только усиливаться.
Важно помнить, что этот партнер пришел в вашу жизнь неслучайно. Следовательно, упреки и сильные обиды бессмысленны. Человека стоит поблагодарить за то, что в определенный момент жизни он пришел к вам и дал вам определенный урок.
Кроме того, справиться с последствиями кармических отношений помогут психологи. Наука о поведении человека сможет объяснить вам мотивы людей и поспособствует поиску ответов на самые глубокие вопросы. Также занятия с психологами повлияют на расставление личных границ и определят, как стоит выходить из нездоровых и созависимых отношений.
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