Усвоить урок любви: что такое кармические отношения и почему о них все говорят

С проблемами в отношениях или тяжелой любовью сталкиваются многие люди. Однако даже после расставания пары вновь сходятся, не могут отпустить друг друга и находятся в созависимости. Подобные эмоциональные качели — это кармические отношения, то есть, своеобразный жизненный урок, который должны усвоить партнеры. Рассказываем, по каким признакам можно определить такие отношения и что делать, если связь не получается прервать.