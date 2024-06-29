Отар Кушанашвили мог не очнуться? Реабилитацию журналиста прокомментировал его друг

Posted 29 июня, 17:35
Published 29 июня, 17:35
Modified 10 сентября, 03:15
Updated 10 сентября, 03:15
О госпитализации и коме известного шоумена и ведущего стали известны новые подробности. Как рассказал друг Кушанашвили и музыкальный журналист Владимир Полупанов, в ближайшие даты ведущему проведут новую операцию по удалению злокачественной опухоли.
При этом врачи звезды подчеркнули, что при переносе госпитализации на другие дни организм Кушанашвили мог и не справиться с тяжелыми недугами.
«Если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять. Надеюсь, что самое страшное позади», — отметил Полупанов.
Кроме того, приятель Отара поблагодарил звезд, которые оказали ведущему денежную помощь во время сопротивления болезни. Владимир Полупанов поделился, что ими стали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков и Табриз Шахиди.
Как сообщил Полупанов, после госпитализации шоумен связался с ним и отправил трогательное сообщение. В нем Кушанашвили рассказал подробности случившегося: ему пришлось пережить 2 клинические смерти, справиться с раком и оказаться на целый месяц в отделении реанимации.
«Я очень, очень, очень устаю, но я очень, очень, очень горд собой. Благодарю вас за всегдашнюю любовь, разумеется, мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», — отметил ведущий.
На сегодняшний день ведущий все еще остается в больнице города Красногорска.
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