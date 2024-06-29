Отар Кушанашвили мог не очнуться? Реабилитацию журналиста прокомментировал его друг

Как сообщил Полупанов, после госпитализации шоумен связался с ним и отправил трогательное сообщение. В нем Кушанашвили рассказал подробности случившегося: ему пришлось пережить 2 клинические смерти, справиться с раком и оказаться на целый месяц в отделении реанимации.