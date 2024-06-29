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Posted 29 июня, 17:35

Published 29 июня, 17:35

Modified 10 сентября, 03:15

Updated 10 сентября, 03:15

Отар Кушанашвили мог не очнуться? Реабилитацию журналиста прокомментировал его друг

29 июня 2024, 17:35
20 июня известного российского шоумена Отара Кушанашвили госпитализировали в подмосковную больницу с подозрением на непроходимость кишечника. О состоянии звезды на сегодняшний день — в материале Newia.

О госпитализации и коме известного шоумена и ведущего стали известны новые подробности. Как рассказал друг Кушанашвили и музыкальный журналист Владимир Полупанов, в ближайшие даты ведущему проведут новую операцию по удалению злокачественной опухоли.

При этом врачи звезды подчеркнули, что при переносе госпитализации на другие дни организм Кушанашвили мог и не справиться с тяжелыми недугами.

«Если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять. Надеюсь, что самое страшное позади», — отметил Полупанов.

Кроме того, приятель Отара поблагодарил звезд, которые оказали ведущему денежную помощь во время сопротивления болезни. Владимир Полупанов поделился, что ими стали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Николай Басков и Табриз Шахиди.

Как сообщил Полупанов, после госпитализации шоумен связался с ним и отправил трогательное сообщение. В нем Кушанашвили рассказал подробности случившегося: ему пришлось пережить 2 клинические смерти, справиться с раком и оказаться на целый месяц в отделении реанимации.

«Я очень, очень, очень устаю, но я очень, очень, очень горд собой. Благодарю вас за всегдашнюю любовь, разумеется, мы непременно увидимся, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего важнее человеческой жизни», — отметил ведущий.

На сегодняшний день ведущий все еще остается в больнице города Красногорска.

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#Виктория Оврамец#Здоровье#Знаменитости#Отар Кушанашвили
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