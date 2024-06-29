Названы знаки зодиака, которые могут разбогатеть в июле

После долгого периода экономии наконец-то наступает время, которое можно назвать легким и приятным в материальном плане. Вам могут вернуть давний долг или начислить хорошую премию. Выдастся возможность приобрести покупки, которые вы давно хотели, но не могли себе позволить. Однако звезды советуют представителям этого знака зодиака не быть транжирами, ведь финансовая удача переменчива и может легко отвернуться. Хорошо бы отложить часть средств или сделать инвестицию в ценное приобретение.