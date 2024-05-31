Что делать, если взрослый сын не хочет жить отдельно и не ищет работу

Спросите себя: а почему ваш ребенок к столь солидному возрасту до сих пор не научился самостоятельности, не стремится работать и жить отдельно? Возможно, потому что вы сами проявляли по отношению к нему гиперопеку, старались ограждать от домашней рутины, быта и пр. Важно уйти от такой модели поведения, разрушить привычную для него зону комфорта.