Что делать, если взрослый сын не хочет жить отдельно и не ищет работу

Posted 31 мая, 11:25
Published 31 мая, 11:25
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Кстати, девушка, живущая с родителями, не вызывает такого общественного протеста, как ситуация, когда мама и папа вынуждены кормить великовозрастного сына. Оно и понятно: мужчина и будущий глава семьи должен как можно быстрее стать самостоятельным, работать, делать карьеру и жить отдельно. Что же мешает ему это сделать? Психологи советует задать этот вопрос сыну напрямую.
При этом вы должны отбросить эмоции и честно ответить себе на вопрос: сын действительно оказался в сложной ситуации или ему просто удобно жить на всем готовом? В зависимости от ответа на этот вопрос и должна строиться ваша тактика поведения.
В случае, когда проблемная ситуация на самом деле имеет место и молодой человек не может устроиться на работу, которая бы устраивала его, поддержите его. Помогите в поисках вакансии, предложите на первых порах оплачивать съемную комнату или квартиру.
Если же молодой человек просто ценит комфорт родительского дома, налаженный быт, вкусные обеды и ужины, то постарайтесь донести до него необходимость сепарации, если он не хочет потерять себя как личность.
Спросите себя: а почему ваш ребенок к столь солидному возрасту до сих пор не научился самостоятельности, не стремится работать и жить отдельно? Возможно, потому что вы сами проявляли по отношению к нему гиперопеку, старались ограждать от домашней рутины, быта и пр. Важно уйти от такой модели поведения, разрушить привычную для него зону комфорта.
Если молодой человек даже и не помышляет делать никаких шагов к началу самостоятельной жизни отдельно от вас, помогите ему сами. Стимулируйте его мотивацию, учите быть ответственным и принимать решения. Если самостоятельно добиться результатов все же не получается, обратитесь к специалисту.
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