Как выгодно продать дом

Posted 29 июня, 07:57
Published 29 июня, 07:57
Modified 9 сентября, 23:25
Updated 9 сентября, 23:25
Покраска фасада или стен внутри дома — это самое недорогое улучшение, влияющее на внешний облик. Хороший выбор оттенка может придать всему дому свежий вид. Если с цветом краски еще не определились, дизайнеры советуют выбрать самый универсальный и безопасный цвет — светло-серый.
Покупатель, когда входит во двор дома, обращает внимание на внешний вид территории. Неровный или заросший участок может стать серьезным препятствием для покупки.
Что нужно сделать перед продажей:
По данным Zillow, 26% домовладельцам приходится менять напольное покрытие перед продажей дома. Если у вас много комнат с различными видами и цветами линолеума, можно выбрать единое покрытие для всех, чтобы создать ощущение целостности во всем доме. Так же, как и при покраске стен, лучше всего выбрать нейтральный цвет.
Старая ванная комната представляет для покупателя проблему в виде дорогостоящего ремонта, но несколько выгодных обновлений помогут решить эту задачу. Попробуйте заменить старые раковины, краны, поставить новую дверь. При замене мебели помните, что лучше всего использовать минимализм — нейтральные цвета, никаких рисунков или рельефных панелей.
Если замена старой настенной плитки не входит в ваши планы, есть варианты более бюджетных переделок:
Замена освещения по всему дому может стать простым решением за небольшие деньги. Если в помещении тускло, выберите лампы с более ярким светом. Если рассматриваете приобретение новых люстр и потолочных светильников, не забывайте, что их оттенки должны соответствовать общей цветовой гамме дома.
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