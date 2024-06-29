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Posted 29 июня, 07:57

Published 29 июня, 07:57

Modified 9 сентября, 23:25

Updated 9 сентября, 23:25

Вы лишитесь выгоды, если не сделаете этих 5 вещей перед продажей дома

Как выгодно продать дом

29 июня 2024, 07:57
Фото: 1MI
Вы лишитесь выгоды, если не сделаете этих 5 вещей перед продажей дома
Рассказываем, как подготовить дом к продаже и получить за него хорошие деньги.

Рассказываем, на что в первую очередь обращают покупатели недвижимости

1. Покраска стен дома

Покраска фасада или стен внутри дома — это самое недорогое улучшение, влияющее на внешний облик. Хороший выбор оттенка может придать всему дому свежий вид. Если с цветом краски еще не определились, дизайнеры советуют выбрать самый универсальный и безопасный цвет — светло-серый.

2. Благоустройство двора

Покупатель, когда входит во двор дома, обращает внимание на внешний вид территории. Неровный или заросший участок может стать серьезным препятствием для покупки.

Что нужно сделать перед продажей:

  • Все, что засохло, должно быть удалено, а все, что заросло — покошено.
  • Чтобы освежить газон, подсадите к нему новые семена.
  • Все грядки должны быть отремонтированы и иметь свежую мульчу
  • Приобретите несколько ярких однолетних цветов, чтобы посадить их вокруг дома, либо добавьте их в горшки возле входной двери.
Благоустройство двораБлагоустройство двора
Благоустройство двора. Фото: 1MI

3. Напольное покрытие

По данным Zillow, 26% домовладельцам приходится менять напольное покрытие перед продажей дома. Если у вас много комнат с различными видами и цветами линолеума, можно выбрать единое покрытие для всех, чтобы создать ощущение целостности во всем доме. Так же, как и при покраске стен, лучше всего выбрать нейтральный цвет.

4. Ванная комната

Старая ванная комната представляет для покупателя проблему в виде дорогостоящего ремонта, но несколько выгодных обновлений помогут решить эту задачу. Попробуйте заменить старые раковины, краны, поставить новую дверь. При замене мебели помните, что лучше всего использовать минимализм — нейтральные цвета, никаких рисунков или рельефных панелей.

Если замена старой настенной плитки не входит в ваши планы, есть варианты более бюджетных переделок:

  • Необходимо тщательно отмыть ванную и обновить шовную затирку.
  • Если плитка совсем устарела, ее можно покрасить краской. Белый, серый или даже черный цвет придадут чистоту и ухоженный вид ванной комнате.
Ванная комнатаВанная комната
Ванная комната. Фото: 1MI

5. Освещение

Замена освещения по всему дому может стать простым решением за небольшие деньги. Если в помещении тускло, выберите лампы с более ярким светом. Если рассматриваете приобретение новых люстр и потолочных светильников, не забывайте, что их оттенки должны соответствовать общей цветовой гамме дома.

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