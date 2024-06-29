Как выгодно продать дом

По данным Zillow, 26% домовладельцам приходится менять напольное покрытие перед продажей дома. Если у вас много комнат с различными видами и цветами линолеума, можно выбрать единое покрытие для всех, чтобы создать ощущение целостности во всем доме. Так же, как и при покраске стен, лучше всего выбрать нейтральный цвет.