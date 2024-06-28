Умственное переутомление и низкий иммунитет: 5 побочных эффектов от кондиционера

Резкие перепады температуры между прохладой в помещении и жарой на улице могут вызвать скованность мышц и боль в суставах, особенно у людей с артритом или подобными заболеваниями. Это явление, известное как тепловой удар, может привести к перенапряжению мышц и суставов, поскольку они постоянно приспосабливаются к перепадам температуры.