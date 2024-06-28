2 ингредиента, которые шеф-повар королевы Елизаветы всегда использовал для ее омлета

Покойная королева Елизавета II была известна некоторыми причудливыми и довольно специфическими пищевыми привычками в блюдах, подаваемых в Букингемском дворце. Шеф-повар, который готовил блюда для коронованных особ, рассказала, что когда она предпочитала на завтрак яичницу-болтунью, то ела ее с лимонной цедрой и мускатным орехом.