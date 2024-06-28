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Posted 28 июня, 06:09

Published 28 июня, 06:09

Modified 10 сентября, 03:12

Updated 10 сентября, 03:12

2 ингредиента, которые шеф-повар королевы Елизаветы всегда использовал для ее омлета

2 ингредиента, которые шеф-повар королевы Елизаветы всегда использовал для ее омлета

28 июня 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем, какой завтрак предпочитала Британская королева Елизавета и почему его считают более чем странным.

Покойная королева Елизавета II была известна некоторыми причудливыми и довольно специфическими пищевыми привычками в блюдах, подаваемых в Букингемском дворце. Шеф-повар, который готовил блюда для коронованных особ, рассказала, что когда она предпочитала на завтрак яичницу-болтунью, то ела ее с лимонной цедрой и мускатным орехом.

На первый взгляд лимонная цедра и мускатный орех могут показаться странными ингредиентами. Но на самом деле вместе они дают невероятный вкус — мускатный орех обладает землистым, теплым и слегка сладковатым вкусом, который хорошо контрастирует с цитрусовой свежестью лимонной цедры.

Как приготовить омлет королевы Елизаветы

Рецепт пышной яичницы-болтуньи с цедрой лимона и мускатным орехом

На каждые 3 яйца добавьте 1 столовую ложку молока. Затем добавьте 1 чайную ложку лимонной цедры и небольшую щепотку мускатного ореха. Также вам понадобятся соль и перец по вкусу.

Взбейте омлет венчиком до однородного состояния и вылейте в сковородку с растопленным сливочным маслом, хорошо накрыв крышкой. В качестве дополнения можно добавить зеленый лук.

Добавить к своему завтраку чашечку чая «Эрл Грей», который королева пила за завтраком в типично британском стиле.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Завтрак#Рецепт#Королева Елизавета
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