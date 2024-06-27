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Posted 27 июня, 14:22

Published 27 июня, 14:22

Modified 9 сентября, 23:18

Updated 9 сентября, 23:18

В России создали сладкий белок — мощное средство борьбы с лишним весом

В РФ придумали сладкий белок для похудения

27 июня 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney
В России создали сладкий белок — мощное средство борьбы с лишним весом
В России придумали сладкий белок, который поможет вкусно питаться и при этом худеть.

По словам ученых, африканское растение пентадипландра браззеана обладает уникальной способностью производить сладкий на вкус белок. Российские химики смогли синтезировать в лаборатории аналогичное вещество — браззеин.

Процесс синтеза браззеина включает в себя несколько этапов:

  • Изучение структуры природного белка. Ученые детально исследовали молекулярную составляющую сладкого белка, производимого африканским растением, чтобы понять, какие процессы дают ему сладкий вкус.
  • Генетическая инженерия. С помощью методов генной инженерии были созданы микроорганизмы, способные производить браззеин. Это позволяет синтезировать белок в больших объемах.
  • Ферментация и очистка. После того как микроорганизмы производят белок, его очищают и проверяют на соответствие природному аналогу.

Новинка была отправлена на тестирование, результаты которого опубликованы в международном научном журнале Foods.

Специалисты также изучили влияние браззеина на микрофлору кишечника подопытных животных. Выяснилось, что синтезированное вещество не наносит урона их ЖКТ даже при больших дозах потребления.

Особое внимание ученые уделили бактериям Faecalibaculum rodentium. По некоторым исследованиям, именно они активно размножаются при высоких дозах потребления сахара и способствуют ожирению носителя. Результаты показали, что браззеин не способствовал увеличению количества этих бактерий.

Отмечается, что в будущем браззеин может стать альтернативой сахару в различных продуктах питания, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто придерживается здорового образа жизни.

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#Здоровье#Сахар#Здоровый образ жизни#Диабет#Ферментация#Тестирование#Очистка#Сладкий белок
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