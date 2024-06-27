В РФ придумали сладкий белок для похудения

Posted 27 июня, 14:22
Published 27 июня, 14:22
Modified 9 сентября, 23:18
Updated 9 сентября, 23:18
По словам ученых, африканское растение пентадипландра браззеана обладает уникальной способностью производить сладкий на вкус белок. Российские химики смогли синтезировать в лаборатории аналогичное вещество — браззеин.
Процесс синтеза браззеина включает в себя несколько этапов:
Новинка была отправлена на тестирование, результаты которого опубликованы в международном научном журнале Foods.
Специалисты также изучили влияние браззеина на микрофлору кишечника подопытных животных. Выяснилось, что синтезированное вещество не наносит урона их ЖКТ даже при больших дозах потребления.
Особое внимание ученые уделили бактериям Faecalibaculum rodentium. По некоторым исследованиям, именно они активно размножаются при высоких дозах потребления сахара и способствуют ожирению носителя. Результаты показали, что браззеин не способствовал увеличению количества этих бактерий.
Отмечается, что в будущем браззеин может стать альтернативой сахару в различных продуктах питания, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто придерживается здорового образа жизни.
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